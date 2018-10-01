На Ямале жилой дом сошёл со свай (ФОТО)

Следователи проверят обстоятельства ЧП в Тазовском – там жилой дом сошёл со свайного поля. К счастью, никто не пострадал.

ЧП произошло в понедельник, 1 октября, в восемь часов утра. В доме 59 квартир. «В строении проживали 138 человек. В настоящее время проводится расселение дома», – сообщили в пресс-службе следственного управления СК Ямала. Решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела пока не принято.

Обновлено в 14:14. Как рассказал агентству «Новый День» глава посёлка Тазовский Омпа Яптунай, дом не был признан аварийным, но теперь, скорее всего, он не подлежит восстановлению. Свайное поле сильно разрушено. В числе причин, которые способствовали движению дома, он назвал три фактора. «Во-первых, дом стоит на склоне. Во-вторых, влияют процессы растепления грунта, почвы теплеют. Ну, и третьий, самый значительный фактор – это самовольная установка ванных. Это старое общежитие, в нём не были предусмотрены индивидуальные ванные – только общий туалет и общий душ. Все стоки в итоге начали уходить под дом, это ослабило фундамент», – рассказал собеседник.

Он добавил, что ещё вчера специалисты администрации посёлка получили первые сигналы от жильцов: дом осмотрели, всё было в порядке. Утром движение повторилось.

Дом муниципальный, раньше это было ведомственное общежитие. «Люди обеспечены горячим питанием и транспортом для перевозки вещей. Компания «Газпром» предоставит помещение для складирования мебели и имущества жильцов, пока не решится вопрос с переселением. Уже принято решение, что если кто-то из жильцов будет снимать квартиру, то первый месяц, до решения вопроса с маневренным фондом, администрация покроет расходы на аренду»,– заключил глава посёлка.

Проблема ветхого и аварийного жилья актуальна для всего Ямала и в том числе для Тазовского. Администрации будет непросто найти столько свободных квартир для расселения пострадавших.

Тазовский, служба информации

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