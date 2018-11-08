Новый мэр Тазовского покупает роскошный стол и тумбу за счёт бюджета

С приходом нового главы Тазовского района Василия Паршакова в администрации обновляют мебель. На сайте госзакупок размещён соответствующий аукцион на приобретение нескольких предметов интерьера, один только стол стоит 311 тыс. рублей, сообщает агентство «Новый День». Закупку разместила дирекция по облуживанию органов местного самоуправления.

Аукцион по покупке мебели на 900 тыс. рублей опубликован 7 ноября 2018 года. За эти деньги местные чиновники планируют приобрести три стола, греденцию и стулья. Вся мебель одного цвета – палисандр.

Самым дорогим предметом закупки является стол за 311 тыс. рублей. Он изготовлен с с использованием шпона ореха и массив бука. «Напротив рабочего места в столешнице выполнен бювар (вставка) из эко кожи чёрного цвета», – говорится в документации.

Стол-брифинг чиновники планируют купить за 106 тыс. рублей. Стол для переговоров – за 182 тыс. рублей. Ещё местным служащим нужна греденция за 130 тыс. рублей. Все они изготовлены из того же материала, что и письменный стол. Нужны также десять офисных кресел из экокожи за 17 тыс. рублей. Кабинеты обставят за счёт бюджета Тазовского района. Доставить мебель нужно до конца 2018 года.

Получить в пресс-службе администрации района пояснения относительно целесообразности покупки не удалось. Но там обещали, что постараются выяснить детали закупки.

Напомним, 1 октября в посёлке Тазовский сошёл со свай жилой дом. Тогда же стало ясно, что в посёлке небольшой маневренный фонд. Более того, у района несовершенная система ЖКХ: многие ямальцы живут без нормальной питьевой воды, без канализации. Несмотря на это районные чиновники находят средства на покупку столов из массива бука.

Новый мэр в администрации Тазовского района – Василий Паршаков – был выбран 9 сентября 2018 года. Предыдущий глава Александр Иванов ушёл в отставку после того, как стало известно о возбуждении уголовного дела, в котором он фигурирует. Иванов обещал помочь своему другу-депутату Мисиру Исмаилову избежать тюрьмы. Обещания он давал в кабинете полиции, распивая с Исмаиловым алкоголь. В кабинет полиции участники дела попали совершенно законно: главный полицейский Тазовского района Никита Дубинко сам привёл подследственного из СИЗО на встречу с мэром.

Тазовский район, служба информации

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