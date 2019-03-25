В Салехарде люди платили за мусор дважды

В Салехарде с жителей брали плату за вывоз мусора дважды – плату насчитывал новый региональный оператор, а также местная УК. Хотя с 1 января 2019 года все управляющие компании должны были исключить плату за обращение с ТКО из статьи «содержание жилья». Нарушения обнаружила прокуратура. Компания, которая продолжала незаконно собирать с граждан плату за мусор – «Ямалкомэнерго». Общая сумма собранных незаконно средств – 165 тыс. рублей.

С 1 января 2019 года на Ямале с мусором работает единый региональный оператор – компания «Инновационные технологии». Именно он собирает деньги за обращение с отходами. «Вместе с тем «УК «ЯмалКомЭнерго» не исключила затраты на сбор и вывоз ТКО (2,37 руб./кв.м.) для 11 домов. В январе гражданам незаконно выставили платежки для оплаты жилищных услуг с учетом затрат на сбор и вывоз ТКО», – говорится в материалах надзорной инстанции.

Прокуратура Салехарда внесла в феврале 2019 года руководителю УК представление. В итоге один человек привлечен к дисциплинарной ответственности. Также гражданам пересчитали платежи.Согласно базе даннвх ЕГРЮЛ, директором и соучредителем УК является Сергей Беспалов.

В марте 2019 года прокуратура Ямала объявила о проверке тарифов самого регоператора «Инновационные технологии» и других УК региона. Сейчас такие ревизии платежей за обращение с мусором проходят во всех регионах страны. Напомним, на Ямале для всех граждан многоквартных домов установлен единый тариф – 150 рублей с человека. Это неполная сумма – из казны на компенсации оператору пойдет примерно 550 млн рублей в 2019 году.

Салехард, служба информации

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