Прокуратура Ямала проверит законность «мусорных» платежей в округе

Прокуратура Ямала пообещала проверить работу мусорного оператора округа – компании «Инновационные технологии». Речь идет об анализе тарифов и начислении платежей. Такая работа проводится во всех регионах по поручению генпрокуратуры РФ.

Надзорная инстанция Ямала также проверит, убрали ли УК из своих квитанций плату за вывоз мусора – сейчас эти платежи начисляет единый оператор по обращению с ТКО. «Прокуратура открыла «горячую линию» по приему сообщений от граждан по вопросам необоснованного взимания платы за вывоз твердых коммунальных отходов», – говорится в сообщении прокуратуры Ямала. Телефон: 3-99-58.

Учредителями компании «Инновационные технологии» являются ООО «Вис Север» (за фирмой стоят бывший глава Пуровского района Евгений Скрябин и причастный к мусорному бизнесу в нескольких регионах бизнесмен Сергей Шевченко) и АО «Ямалэкосервис» (дочерняя компания «Ямалкоммунэнерго» – коммунального оператора Ямала).

В феврале 2019 года компания «Инновационные технологии» не смогла объяснить, почему в Ноябрьске простаивает мусоросортировочный завод, который до января 2019 года принадлежал этой фирме. Сейчас собственником мусорортировочной линии в Ноябрьске является выделившаяся из регоператора контора «Инновационные технологии Инвест», собственником которой опять же является фирма «Вис Север».

Салехард, служба информации

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