Вице-спикер заксобрания Ямала выступил в защиту кошек

Вице-спикер заксобрания Ямала Дмитрий Жаромских после заявления о мусоросжигательных комплексах решил заняться проблемами животных. В его инстаграме появился призыв запретить операцию «мягкие лапки». Кроме того, как председатель комитета по промышленности, природопользованию и экологии депутат решил отправить отзыв в Госдуму. Для того, чтобы такой запрет установить законодательно. Такая инициатива родилась у г-на Жаромских после прочтения обращения ассоциации ветеринарных врачей.

«Изучил ситуацию, почитал научные статьи, пообщался с ветеринарами. Скажу честно, подобные операции выглядят варварством. Поэтому поддержал инициативу о запрете этой операции, которая была направлена в Государственную Думу России. Обращаюсь с просьбой ко всем – не делайте такую операцию!», – написали в инстаграме г-н Жаромских в четверг, 25 апреля 2019 года.

Запрет предлагается прописать в федеральном законе об ответственном обращении с животными.

Основной аргумент против удаления когтей у животных – травмирование фаланг пальцев.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 25.04.19

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