Соучредители мусорного оператора на Ямале устраивают разборки в суде между собой

Вокруг мусорного оператора ЯНАО – компании «Инновационные технологии» – разгорелся корпоративный конфликт. Бывший директор компании Сергей Шевченко пытается высудить 53 млн рублей у «ВИС Север». Это компания-соучредитель регоператора Ямала. Подробности – в материале агентства «Новый День».

Предыстория

В 2018 году статус регионального оператора по обращению с отходами на Ямале получила компания «Инновационные технологии».

У неё было 2 учредителя – «Ямалэкосервис» и «ВИС-Север». Первая компания связана с активами известных энергетиков Артёма Бикова и Алексея Боброва.

Вторая – «ВИС Север» – была учреждена тремя лицами. Это бывший глава Пуровского района ЯНАО Евгений Скрябин, миллиардер, совладелец группы «ВИС» Игорь Снегуров и игрок мусорного рынка в нескольких регионах Сергей Шевченко.

Судя по данным базы «Сэлдон.Базис», в том же 2018 году в компании появился новый участник – компания «Салым Ойл». И в том же году г-н Снегуров вышел из состава участников «ВИС Север». Евгений Скрябин, судя по всему, занимался мусором Ямала ещё пару лет и в 2020 году тоже вышел из состава участников. Остались Шевченко и «Салым Ойл». И осенью 2020 года г-н Шевченко также решил покинуть компанию.

Суд

В 2021 году г-н Шевченко подал в суд на компанию «ВИС Север». Он требует выплатить ему 53 млн рублей – в такую сумму он оценил свою долю. Компания же считает, что его доля стоит 12 тыс. рублей.

В беседе с агентством «Новый День» Сергей Шевченко отказался комментировать судебные разбирательства и заявил, что не считает нужным ничего пояснять.

Вместе с этим, согласно материалам процесса, суд получил данные экспертизы о стоимости доли. Результаты экспертизы на данном этапе судебного разбирательства не разглашаются.

Кто контролирует мусор на Ямале

Бенефициарным владельцем компании «ВИС Север» теперь является Марат Минннугулов – зампред думы Нефтеюганска. А директором непосредственно регоператора «Инновационнные технологии» является Дмитрий Пайвин – бывший депутат думы Нефтеюганска. Именно его место ранее занимал Сергей Шевченко.

Исполнительный директор регионального оператора по обращению с ТКО на Ямале по-прежнему Александр Прибылев, он ранее работал в структурах «Корпорации СТС» Алексея Боброва и Артёма Бикова.

Салехард, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»