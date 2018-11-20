Прокуратура второй раз за месяц отчитала мэрию Лабытнанги за госконтракты

Прокуратура озвучила новый пример нарушений чиновников Лабытнанги на торгах. На этот раз они касаются контрактов по программе «комфортная городская среда». Надзорная инстанция проверяла исполнение этого проекта во всех муниципалитетах Ямала, нарушения есть почти везде. Но в сообщении ведомства описаны подробно случаи неправомерных действий мэрии Лабытнанги.

Там чиновники допустили нарушения при выборе подрядчиков. В частности, сквера на улице Первомайская. Заказчиком там выступает управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта города. Подрядчиком – компания депутата гордумы Салехарда Андраника Мкояна «Ямалжилстрой». Сумма – 198 млн рублей. «Муниципальное учреждение составило документацию таким образом, чтобы ограничить число участников аукциона. Дело в том, что оплата работ предусматривалась только после выполнения работ. И вместе с этим уже в ходе исполнения контрактов заказчик заключил дополнительное соглашение, предусматривающее аванс в 30 процентов. Изменение существенных условий контракта федеральным законодательством запрещено. Аналогичный факт выявлен при исполнении контракта на устройство площадки на пересечении улиц Дзержинского и Студенческая», – объясняют в прокуратуре.

В отношении должностного лица заказчика и подрядчика возбуждено четыре административных дела, главе администрации Марине Тресковой внесено представление. К сожалению, и на этот раз получить комментарии мэрии агентству не удалось. В отделе по связям с общественностью не подняли трубку на момент подготовки публикации.

Ранее точно так же, не допуская других участников закупки, чиновники Лабытнанги выбрали подрядчика «Реском-Тюмень» для ремонта дорог.

В прокуратуре напоминают, что в целом на проект «комфортная городская среда» в 2018 году из бюджета Ямала выделено 2,53 млрд рублей. При этом по данным на середину ноября в Новом Уренгое, Ноябрьске, Губкинском, Надымском и Пуровском районах контракты всё ещё не выполнены: детские площадки не установлены, работы по благоустройству не завершены.

Также прокуратура обнаружила, что чиновники Муравленко, Ноябрьска, Салехарда, Пуровского района искусственно дробили предметы закупок и незаконо заключали контракты с единственными поставщиками.

Более того, в Лабытнанги и Салехарде никто не следит за площадками, которые были возведены в 2017 году.

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 19.11.18

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