Власти Ямала обнаружили, что тюменцы неправомерно использовали десятки миллионов из бюджета

Власти Ямала подозревают своего давнего транспортного подрядчика в нецелевом использовании субсидии. Речь идет о компании «Реском Тюмень». Через суд «Дирекция транспорта ЯНАО» пытается взыскать с этой фирмы 32,5 млн рублей субсидии, сообщает агентство «Новый День». Напомним, компания давно является фигурантом серьезного уголовного дела о хищении крупной суммы из бюджета Ямала.

Какая именно субсидия была использована некорректно – неясно. В документах арбитражного суда Ямала пока нет такой информации. Судебное заседание находится на начальной стадии. Отметим, власти автономии субсидируют перевозки по Оби пассажирскими судами. Ранее такие субсидии регулярно получала компания «Реском-Тюмень». В регионе эта фирма вообще выполняет огромный спектр работ: строит автодорогу Надым-Салехард, обслуживает зимники, перевозит грузы, поставляет мебель различным компаниям, строит дороги в городах ЯНАО и даже аэропорт в Красноселькупе. Прокуратура не так давно описывала сомнительные схемы взаимодействия чиновников и этой компании.

Как ранее сообщало агентство «Новый День», директор «Реском Тюмень» Владимир Марьин является фигурантом уголовного дела о хищении 930 млн рублей. Оно было возбуждено еще в 2014 году. Другим фигурантом является бывший глава дептранса ЯНАО Дмитрий Варакин, который спокойно ушел со своего поста в правительстве округа, а после сбежал и теперь скрывается от следствия. Ни власти Ямала, ни силовики об этом деле не говорят. Агентство получило информацию из собственных источников.

Учредителями компании «Реском Тюмень», согласно открытым источникам, являются Тамилин Сергей и Тамилин Матвей, а также Татьяна Бояринцева. Сергей и Матвей Тамилины – непубличные бизнесмены. Между тем, в узких кругах это достаточно известные люди, входящие в круг постоянных подрядчиков ямальской элиты. Например, бывший глава «Газпром добыча Ямбург» Олег Андреев рассказывал, что поддерживает хорошие отношения со своим однокурсником Сергеем Тамилиным. Их компании ткаже были партнерами – «Реском» получал от ямальской «дочки» «Газпрома» крупные контракты. Предприятие традиционно связывают с бывшим одиозным заместителем губернатора Ямала Евгением Мискевичем, который уходил с поста на волне слухов о возможных коррупционных схемах.

Салехард, служба информации

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