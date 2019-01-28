Тюменцы достроят сельский аэропорт на Ямале за 4 млрд рублей

Аэропорт в Красноселькупе достроят до конца 2019 года. Такие сроки предусматривает допсоглашение с компанией «Реском-Тюмень», которая еще в 2014 году получила госконтракт на возведение объекта. Коммерсанты по данным на январь уже получили 2,2 млрд рублей на сельский аэровокзал. Общая сумма контракта – 4,2 млрд рублей, сообщает агентство «Новый День».

Глава Ямала Дмитрий Артюхов обсудил окончание затянувшейся стройки с главой Красноселькупского района Юрием Фишером. Чиновники провели рабочую встречу, сообщают в пресс-службе правительства 28 января 2019 года. «Завершен первый этап строительства аэропортового комплекса, включающего в себя новые вертолетные площадки», – рассказали в администрации округа. Ранее во время «прямой линии» г-н Артюхов отмечал, что объект непростой, и ресурсами, которые на него затрачены, «можно было распорядиться по-разному, но раз начали, надо заканчивать».

Согласно документам госзакупки на возведение аэропорта, о возобновлении строительства чиновники и тюменские коммерсанты договорились еще летом 2018 года.

Первоначально контракт заключали в конце 2014 года. Тогда предполагалось, что часть расходов на аэропорт будет получена от безвозмездных поступлений «Газпрома» в бюджет Ямала. Аэропорт планировалось построить к концу 2018 года.

Напомним, реконструкция аэропорта «Новый Уренгой», который принимает самолеты, будет стоить порядка 7,2 млрд рублей. Такую сумму заявил «Уренгойаэроинвест».

Обанкроченная компания «Группа 100» разрабатывала проект аэропорта Красноселькупа. На сайте структуры можно найти картинку и пояснение, что этот проект разработан для ГУ «Аэропорты Мангазеи» (управляет площадками в селах Толька и Красноселькуп).

Компания «Реском Тюмень» – давний партнер ямальских чиновников. Она обслуживает переправы, зимники, осуществляет перевозки, поставляет мебель. Как ранее сообщало агентство «Новый День», директор «Реском Тюмень» Владимир Марьин является фигурантом уголовного дела о хищении 930 млн рублей. Оно было возбуждено еще в 2014 году. Другим фигурантом является бывший глава дептранса ЯНАО Дмитрий Варакин, который спокойно ушел со своего поста в правительстве округа, а после сбежал и теперь скрывается от следствия

Красноселькуп, служба информации

Красноселькуп. Другие новости 28.01.19

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