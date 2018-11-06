Ямальские чиновники придумали, как нелегально отдавать крупные контракты тюменцам

Прокуратура обнаружила нечестные торги по выбору дорожных строителей в Лабытнанги. Компания городских властей придумала несложную схему отсечения «неугодных» участников конкурсов: заказчик указывал такие условия контрактов, на которые никто не соглашался. Когда на торги заявлалась только одна, «знающая», компания, городские чиновники меняли условия контракта на выгодные для подрядчика. Примечательно, что выгоду от этой схемы получала известная тюменская компания «РескомТюмень», сообщает агентство «Новый День».

Заказчик – «Управление капстроительства Лабытнанги» (УКС). «УКС Лабытнанги в 2018 году провело три аукциона на строительство дорог. Общая сумма – свыше 500 млн рублей. Условия документации ограничивали число участников аукциона: сначала от подрядчика требовалось провести все работы за свой счёт, только после этого чиновники планировали оплачивать контракт. Между тем сразу после окончания аукциона заказчик заключал с подрядчиком допсоглашения и выплачивал предоплату. Изменение существенных условий контракта законом запрещено», – рассказали в прокуратуре Ямала.

Там посчитали: предоплаты по таким незаконным допсоглашениям составили 142 млн рублей. Зампрокурора округа возбудил в отношении сотрудника УКС три дела об административном правонарушении по ч.4 ст.7.32 КоАП РФ. Штраф составил 60 тыс. рублей. Главе администрации внесено представление: инстанция потребовала от главы Лабытнанги Марины Тресковой изменить условия выбора подрядчиков.

В управлении капстроительства Лабытнанги отказались отвечать на вопрос агентства «Новый День», зачем они так ограничивали конкуренцию. «Без комментариев», – сообщили там.

Компания «Реском Тюмень», которая получила все три контракта, хорошо известна в Тюмени и на Ямале. Сумма её договоров по госконтрактам исчисляется миллиардами. На Ямале фирма выполняет любые работы – строит дороги, зимники, детские сады, аэродромы, переправы. Один из её учредителей – Сергей Тамилин, однокурсник известного «газпромовца» экс-директора «Газпром добыча Ямбург» Олега Андреева. Фирму также часто связывали с экс-заместителем губернатора Ямала Евгением Мискевичем, который сейчас занимается компанией «ООО «Центр 2М» и также работает в Тюмени.

Лабытнанги, служба информации

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