Аэрофлот прокомментировал конфликт с семьей газового генерала

Авиакомпания «Аэрофлот» прокомментировала скандал с семьей бывшего депутата заксобрания ЯНАО, а ныне гендиректора компании «Газпром проектирование» Олега Андреева, которую не пустили на рейс до Хорватии.

Двадцать шесть дней перевозчик проводил расследование, после чего ответил на запрос «Нового Дня» следующее: «Пассажиры опоздали на рейс SU2046 по маршруту Москва – Сплит. Окончание посадки на данном рейсе 16 ч. 30 мин., указанные пассажиры явились к выходу на посадку позже установленного времени, в связи с чем им было отказано в перевозке».

О конфликте, который произошел 10 июня, стало известно благодаря Instagram дочери Олега Андреева – Дарьи. Ранее девушка прославилась на всю Россию скандалом с певицей Ириной Дубцовой. В этот раз ей не понравилось «борзое и скотское» поведение сотрудника авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево.

«Пройдя все процедуры до посадки самолета, дожидались вызова в VIP-зале. Как только сотрудники к нам подошли, мы сразу же последовали за ними ко входу в самолет через весь терминал аэропорта Шереметьево. Но по вине представителя авиакомпании, страдающего синдромом вахтера, с рейса нас сняли, – пишет Даша, которая летела в Сплит вместе с родителями и сыном. – Представьте, что мы с кучей сумок и колясок подошли ко входу за 20 минут до вылета, он был открыт, самолет стоял, трап не убирали, но нас не пускают! Помимо синдрома вахтера этот Калугин Глеб, по всей видимости, страдает еще и дебилизмом, т.к. рейс пришлось задержать, чтобы выгрузить наш багаж. То есть пускать нас не хотели, не задерживая при этом рейс, но уж очень уперлось обломать людям поездку, заставляя ждать весь самолет».

Далее девушка обратилась к авиакомпании «Аэрофлот» с просьбой обязать всех сотрудников проходить принудительную психолого-психиатрическую экспертизу.

«Вы из некогда лучшей авиакомпании превратились в жадную и отвратительную шарашкину контору. На бывшем авторитете долго выезжать не сможете. Прекратите глумиться над теми, кто платит вам деньги и выполняет положенные правила по всем пунктам! А Глебу Калугину я желаю научиться впредь не ссать в штаны и выходить к пассажирам, которых ты, урод, снял с рейса. Если считаешь, что ты вправе распоряжаться чужим временем, то смотри в глаза этим людям. Крыса!», – так заканчивает свой пост Дарья.

Первый же комментарий под ним опубликовала мама девушки. «Браво, Даша!»,– написала она.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 10.07.18

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