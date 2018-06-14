Дочь газового генерала с Ямала, известная потасовкой с Дубцовой, устроила новый скандал в аэропорту

Дочь бывшего депутата заксобрания ЯНАО, а ныне гендиректора компании «Газпром проектирование» Олега Андреева Дарья устроила скандал в аэропорту Шереметьево, а через несколько дней – на таможне в Хорватии, куда прилетела на отдых. Девушке не понравилось поведение сотрудника авиакомпании «Аэрофлот» и женщин, досматривающих ручную кладь. Подробности злоключений она выложила в двух гневных постах на страничке в Instagram.

«По прилету нас тормознули таможенницы потасканного вида. Такие женщины наслаждаются пятиминутной властью, которую имеют над нами. Меня ужасно возмутил этот шмон. Прошепстили все чемоданы и сумки! Даже Карлушкину сумку с подгузниками осмотрели! В большом картонном пакете лежал его кокон, а еще один такой же пакет в сложенном виде. Так эта идиотка спрашивает: что это? И я вот думаю: ты че, тупая? Раскрой зеньки свои! – пишет Дарья, прославившаяся в свое время скандалом с певицей Ириной Дубцовой. – Заглянули в косметички, маленькие вечерние сумочки, в папин футляр для очков! Но знаете, что возмутило больше всего? Одна из этих сук заглянула в пакет с моими купальниками, вывалила их все наружу и давай ковыряться и рассматривать!!! Представьте, какое унижение я испытала! Настолько морально разложившаяся личность, что испытывает удовольствие от разглядывания чужих купальных трусов!!! А другая лохматая чувырла стояла и растягивала свою лыбу из серых зубов, искренне радуясь моему негативу. Пусть с таким же интересом ковыряются в своих задницах, а не в чужих вещах. Остановили нас не из-за каких-то подозрений, а всего лишь в целях развлечения и разнообразия своего убогого рабочего дня».

Вылет на отдых дочки газового генерала также был омрачен «борзым и скотским поведением со стороны сотрудников компании аэрофлот».

«10 июня мы с Карлушей и родителями должны были вылететь в Сплит. Пройдя все процедуры до посадки самолета, дожидались вызова в VIP-зале. Как только сотрудники к нам подошли, мы сразу же последовали за ними ко входу в самолет через весь терминал аэропорта Шереметьево. Но по вине представителя авиакомпании, страдающего синдромом вахтера, с рейса нас сняли, – пишет Даша. – Представьте, что мы с кучей сумок и колясок подошли ко входу за 20 минут до вылета, он был открыт, самолет стоял, трап не убирали, но нас не пускают! Помимо синдрома вахтера этот Калугин Глеб, по всей видимости, страдает еще и дебилизмом, т.к. рейс пришлось задержать, чтобы выгрузить наш багаж. То есть пускать нас не хотели, не задерживая при этом рейс, но уж очень уперлось обломать людям поездку, заставляя ждать весь самолет».

Далее девушка обратилась к авиакомпании «Аэрофлот» с просьбой обязать всех сотрудников проходить принудительную психолого-психиатрическую экспертизу.

«Вы из некогда лучшей авиакомпании превратились в жадную и отвратительную шарашкину контору. На бывшем авторитете долго выезжать не сможете. Прекратите глумиться над теми, кто платит вам деньги и выполняет положенные правила по всем пунктам! А Глебу Калугину я желаю научиться впредь не ссать в штаны и выходить к пассажирам, которых ты, урод, снял с рейса. Если считаешь, что ты вправе распоряжаться чужим временем, то смотри в глаза этим людям. Крыса!», – так заканчивает свой пост Дарья.

Первый же комментарий под ним опубликовала мама девушки. «Браво, Даша!»,– написала она.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 14.06.18

Оленеводам Ямала предложат деньги за исход из тундры. / Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста для северян. / В Салехарде суд отправил подростка-садиста в спецшколу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»