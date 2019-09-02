Бывший газовый генерал Нового Уренгоя огорчен визитом в город

Экс-директор крупной газовой компании «Газпром добыча Ямбург» (ГДЯ), который теперь работает в «Газпроме» – Олег Андреев – разочарован визитом в Новый Уренгой на день города. О своих впечатлениях г-н Андреев рассказал на своей страннице в соцсетях. Пост опубликован 1 сентября. В этот день в газовой столице отмечали день работника нефтяной и газовой промышленности. Как пояснил Олег Андреев, который сейчас занимает пост замдиректора департамента 307 в «Газпром», его визит на Ямал обусловлен командировкой. В Новом Уренгое он не был несколько лет, но не ожидал, что за этот период его забудут. Дело в том, что нынешний директор компании ГДЯ Олег Арно не посчитал нужным поприветствовать г-на Андреева на Ямале.

«Больше трех лет не был в родном и любимом городе... И тут вдруг командировка... Город меняется. Становится красивее, удобнее, комфортнее. За трое суток, проведенных в городе, повстречался с массой людей, которых не видел многие годы. Приятные и радостные минуты общения! Поздравил с профессиональным праздником – Днем работника нефтяной и газовой промышленности – коллективы обществ «Газпром добыча Уренгой», «Ачим Девелопмент» и «Ачимгаз». Коллеги – руководители этих обществ – любезно пригласили меня на корпоративные мероприятия. Единственное темное пятно – мой визит в Новый Уренгой прошел незамеченным для родного предприятия. Предприятия, которому отданы 28 лет, где я прошел путь от оператора по добыче нефти и газа до генерального директора. Причем персонал нижнего и среднего уровня с удовольствием общался со мною и, безусловно, был рад встрече. А вот руководство как-то демонстративно отмежевалось и даже не удосужилось позвонить и поинтересоваться, все ли в порядке. Да, и никто от родного предприятия не поздравил с праздником! Что это было? Я просто не понимаю! В истории Ямбурггаздобычи – Газпром добычи Ямбурга такое впервые», – написал г-н Андреев.

Олег Андреев – бывший депутат Заксобрания Ямала. Его семью прославила в свое время дочь – Дарья Андреева, которая серьезно поругалась с певицей Ириной Дубцовой накануне празднования дня работника нефтяной и газовой промышленности в 2015 году. Звезда эстрады и дочь газового генерала ехали в одной маршрутке для вип-пассажиров в аэропорту. Там у них случился конфликт. На входе в здание аэропорта певица якобы показала средний палец дочери Олега Андреева, в ответ Дарья отмахнулась и попала певице по лицу. Инцидент обсуждали не только в местных СМИ, но и в федеральных изданиях.

Новый Уренгой, служба информации

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