Тюменская компания обобрала ямальский бюджет

Компания «Реском Тюмень» получала завышенные от субсидии ямальских властей на паромные перевозки между Салехардом и Лабытнанги. Фирма включила в расходы для расчета этих субсидий выдуманные затраты. Теперь по решению арбитражного суда деньги подрядчики должны вернуть. Процесс проходит на фоне расследования уголовного дела в отношении бывшего главы дептранса Ямала Дмитрия Варакина и руководителя самой компании «Реском-Тюмень» Владимира Марьина.

Ранее было известно, что дирекция транспорта требует со своего постоянного подрядчика 32,5 млн рублей. После того, как на арбитраже появился текст решения, суть спора прояснилась. Как выяснилось, в конце 2017 года департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямала решил проверить, как «Реском» осваивал средства субсидии на перевозки паромами. Причем проверка коснулась не только 2016, но и 2015 и даже 2014 года. Нарушения нашлись во всех трех периодах. «Реском» отказался возвращать средства. Тогда представители администрации Ямала пошли в суд.

Суд отказался рассматривать нарушения за 2014 год, так как прошел срок исковой давности. По версии арбитража, чиновники обязаны были еще в 2015 году проверить, как осваивалась субсидия. Поэтому изучались только документы за 2015 и 2016 годы.

Как выяснилось, для паромных перевозок «Реском» заключил контракты с ИП Думанищев – у предпринимателя фрактовали суда. При этом тюменская компания неправильно рассчитывала сумму субсидии – учитывала в расходах зарплаты управленцев, а также некоторые расходы (стоимость перевозки на паромах автомобилей) они считали дважды. Поэтому суд решил взыскать с «Реском Тюмень» 17 млн рублей.

Дмитрий Варакин – прежний директор дептранса ЯНАО – ушел с поста в 2015 году. Тогда в правительстве ЯНАО заявляли, что у него просто истек контракт – ни о каких нарушениях не сообщалось. Однако в 2018 году агентство «Новый День» выяснило, что Варакин с 2014 года является фигурантом уголовного дела. Квалификация – ч.4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в крупном размере).

Сейчас Варакин находится в бегах. Несмотря на это, расследование его уголовного дела близится к концу. Как сообщало издание год назад, в материалах расследования речь шла о хищении подрядчиком – ООО «Реском Тюмень» – 930 млн рублей. Глава предприятия – Владимир Марьин, по данным инсайдеров, является одним из обвиняемых.

Фирма «Реском-Тюмень» до сих пор получает крупные контракты на Ямале.

Салехард, Тюмень, Юлия Фролова

Салехард, Тюмень. Другие новости 22.04.19

В Ноябрьске бизнесмен обратился к Путину из-за спора с местными чиновниками (ФОТО). / Власти Ямала объяснили, на что пойдут еще 200 млн рублей для Центра освоения Арктики. / Губернатор Артюхов приехал в Ноябрьск с хозяином коммуналки Ямала. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»