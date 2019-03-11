Депутаты-прогульщики Ямала рассказали о законах, которые они не принимали

Депутаты заксобрания Ямала раскрыли отчеты о деятельности за 2018 год. Особенно примечательны документы самых занятых народных избранников – глав нефтегазовых компаний, которые часто пропускают заседания. Народные избранники в качестве примера своей работы приводят те законопроекты, за которые они не голосовали, так как не присуствовали на заседаниях, где их принимали.

Самым большим «прогульщиком» предсказуемо стал Павел Крюков – экс-директор «Газпромнефть Ноябрьскнефтегаз», который находился под арестом из-за возбужденного уголовного дела. Он не смог добиться права призжать на заседания, но и слагать полномочи не стал. В итоге г-н Крюков не посетил ни одного мероприятия. На втором месте, как выяснило агентство «Новый День» – тоже избранный в Ноябрьске директор «Газпром добыча Ноябрьск» Игорь Крутиков. Он пропустил девять из 12 заседаний – очередных и внеочередных в 2018 году. На третьем месте – депутат Людмила Иванова. У нее есть веская причина – она находится на длительном больничном. Еще один рекордсмен по прогулам – Сергей Соловьев, директор «Криогаз Высоцк», пропустил семь заседаний. На пять собраний не приехали два новоуренгойца – глава «Газпром добыча Ямбург» Олег Арно и глава «Газпром добыча Уренгой» Александр Корякин. Пропустил пять заседаний и директор «Тернефтегаз» Василий Степанов.

Депутат, который ни разу не прибыл за заседания – Павел Крюков, сообщил в отчете за 2018 год, что использовал «скайп» для общения с избирателями, а всего за год у него было два приема. Он также рассказал, что «вносил замечания, предложения, поправки в проекты законов».

Г-н Крутиков, который за год смог найти возможность только трижды прибыть в Салехард, указал: «главной целью своей работы считаю представление интересов жителей округа в ходе работы заксобрания». В отчете он упомянул работу над законом о субсидировании «мусорного оператора» Ямала. Правда, согласно протоколу заксобрания, на заседании 20 декабря, где обсуждался этот вопрос, Крутиков не был. Он не были ни на заседании, где принимали бюджет на 2019 год, ни на послании губернатора Ямала. Но при этом в отчете парламентарий считает нужным сообщить, что «невозможно решить все проблемы в одночасье, невозможно помочь всем страдающим и слабым».

Поступил намного проще другой депутат, редко посещающий думу – Сергей Соловьев. Он просто перечислил названия законопроектов, которые были на рассмотрении в течение 2018 года.

Депутата Олега Арно не было на том заседании, где принимали бюджет на 2019 год, но он очень много места в своем отчете уделяет именно бюджету. В том числе, и изменениям в налоговом законодательстве. А потом парламентарий делится открытием: он сообщает, что опыт и работа в профильном комитете позволили ему заметить, что «налоговая система РФ меняется каждый год, и можно сказать, что она не отличается стабильностью». Далее он продолжает: «тем не менее, выстроена предсказуемая налоговая политика на территории автономного округа, которая позволяет предприятиям, работающим на Ямале, стабильно работать».

Депутата Василия Степанова, очевидно, расстраивает, что к нему идут за материальной помощью, потому что в отчете он пишет: «часто люди приходят именно с финансовыми проблемами, забывая, что депутатская работа заключается не в финансировании каких-либо мероприятий, а в решении тех вопросов, которые в силу каких-либо причин сложно решить в органах исполнительной власти. Стараюсь помочь, если других вариантов нет. Так, помог в закупке оборудования для игровой зоны Пуровской центральной районной больницы», – рассказал народный избранник. Он также пишет, что при любой возможности «общается с людьми». При этом в отчете г-на Степанова упоминается «остро необходимый» закон о поддержке обманутых дольщиков, который был принят в апреле 2018 года. На заседании, где этот закон принимали, самого Степанова не было.

Отметим, у депутатов, которые работают в думе на постоянной основе, отчеты достаточно полные. Об их работе агентство пишет регулярно.

Салехард, служба информации

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