Депутаты Ямала раскрыли доходы: самый бедный – подследственный

Депутаты Заксобрания Ямала раскрыли сведения о доходах за 2018 год. Самыми богатыми, традиционно, оказались руководители нефтегазовых предприятий. Доходы остальных народных избранников в большинстве своем выросли. Некоторые парламентарии купили новые автомобили. Самая необычная декларация – у главы ямальской авиакомпании Василия Крюка, который владеет огромными территориями.

Самые богатые

На первом месте – Сергей Соловьев, сейчас он занимает пост заместителя председателя правления компании «Новатэк». Он задекларировал доход в 99,6 млн рублей по итогам 2018 года. Это меньше, чем в 2017 году.

На втором месте – глава «Газпром добыча Уренгой» Александр Корякин с 93,8 млн рублей. Это более, чем на 30 млн рублей больше уровня 2017 года. В его собственности все также «Лексус», «Мазда», болотоход и большой список недвижимости – дома, квартиры, гаражи, участки.

Олег Арно – глава «Газпром Добыча Ямбург» – тоже стал богаче. Он задекларировал 92,4 млн рублей по итогам 2018 года. В его автопарке – «Тойота Лэнд Круизер 200», три мотоцикла, раритетная «Победа», два снегохода и снегоболотоход. А также он владеет двумя квартирами и гаражом.

Новые депутаты

Новый депутат думы Ямала Степан Вануйто – глава оленеводческого предприятия – задекларировал 3,1 млн рублей. Из транспорта у него только снегоход, из недвижимости – жилой дом.

Еще один вновь избранный депутат – Светлана Каменская – бывший председатель думы Муравленко. Ее доход составил 5,7 млн рублей. Она владеет «МАЗДА CX-7». В ее собственности – три квартиры.

Руководство

Спикер заксобрания Ямала Сергей Ямкин прирастил доход более, чем на миллион рублей – до 28,7 млн рублей. У него все также в собственности лодки, снегоход, прицеп и автомобиль, а также недвижимость.

Вице-спикер Виктор Казарин также улучшил благосостояние – его доход составил 32,6 млн рублей. В списке транспорта депутата все те же «Опель Вектра», снегоход и снегоболотоход. Недвижимости по-прежнему много: земля, квартиры, гаражи, нежилые помещения.

Другой вице-спикер Дмитрий Жаромских отчитался о росте доходов с 21 до 27,3 млн рублей. Транспорт не изменился – «Мерседес Benz E 280» и «Mitsubishi Pajero Sport». В числе недвижимости – гаражи, доли в квартирах и участок.

Оппозиция

Член ЛДПР Иван Вершинин приобрел новый внедорожник в 2018 году – REANAULT SANDERO STEPWAY. Есть и еще один положительный итог – он заработал 10,2 млн рублей против 8,5 млн рублей в 2017 году. Жилья у него все также нет, только нежилые помещения.

Еще один либерал-демократ Александр Голубенко тоже значительно увеличил доход – до 17,8 млн рублей. Он ездит по-прежнему на «Киа Соренто», а в списке недвижимости у него – квартира.

Коммунист Елена Кукушкина также смогла увеличить доходы – до 10,3 млн рублей. Она владеет квартирой и ей также принадлежит доля в другой квартире. Машина ей по-прежнему не нужна.

Справедливоросс Валерий Степанченко отчитался о доходах в 15,8 млн рублей. Его доход как и остальных оппозиционеров, вырос – в прошлом году он составлял 13,6 млн рублей. Несмотря на это народный избранник не покупает машину. При этом в собственности у него все также два гаража. А также – квартира.

Остальные депутаты. Часть1: те, кто работает за зарплату в думе

Певица Елена Лаптандер, которая получает зарплату в думе, задекларировала 12,6 млн рублей. Это больше, чем в 2017 году. На нее оформлена часть дома и часть земельного участка. Авто депутат не приобрела.

Еще одна дама в думе Людмила Иванова немного потеряла по сравнению с 2017 годом. Ее заработок в 2018 году составил около 13 млн рублей. Ранее сообщалось, что она болела и редко посещала заседания заксобрания в 2018 году. Она владеет двумя машинами – VOLVO XC 90 и ВАЗ 21061. У нее, как и ранее, несколько домов, участков и квартира.

Сильно выросли доходы Эдуарда Яунгада – с 13 до 21,5 млн рублей. Он владеет снегоходом и квартирой.

Заработки председателя комитета АПК и делам КМНС Марата Абдрахманова тоже выросли. Примерно на миллион – до 24,3 млн рублей. Все также у него нет машины, хотя в списке недвижимости не только два жилых дома и участок, но и машиноместо.

Остальные депутаты. Часть 2: те, у кого есть другая работа

Список недвижимости главы АТК «Ямал» Василия Крюка по-прежнему огромен и занимает десять станиц. Это гигантские земельные наделы. Неизвестно, где они расположены, но Василий Крюк является учредителем компании в Курганской области (на базе сельхозкооператива «Рассвет»), которая занимается выращиванием зерновых культур. Он заработал в 2018 году 17 млн рублей, это намного меньше 2017 года, когда он декларировал 52 млн рублей. Машины у авиатора нет, но есть жилой дом и квартира, а также машиноместо.

Начальник медико-санитарной части «Газпром Добыча Надым» Игорь Герелишин тоже немного обеднел – до 6,2 млн рублей. Зато в 2018 году у него появилась новая квартира.

На десятки миллионов выросли доходы у главы «Газпром добыча Ноябрьск» Игоря Крутикова, одного из главных прогульщиков заседаний заксобрания Ямала. Он задекларировал 82,6 млн рублей. У него все также нет машины, но при этом он является владельцем разнообразной недвижимости.

Гендиректор «Тернефтегаз» Василий Степанов значительно разбогател и купил новую машину. Его доход с 13,5 млн рублей вырос до 45 млн рублей. В его собственности появился «МЕРСЕДЕС БЕНЦ GLE 400». Вместе с этим у парламентария есть участок и дом.

Самый бедный

Меньше остальных народных избранников в 2018 году заработал подследственный Павел Крюков, бывший глава «Ноябрьскнефтегаз». Он задекларировал доход в 1,2 млн рублей. У него есть квартира, еще одной квартирой он владеет вместе с супругой.

Салехард, Юлия Фролова

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