Депутаты Курганской облдумы обошли тюменскую «матрешку» по доходам: в «нищем» Зауралье в заседают миллиардеры

Депутаты Курганской областной Думы раскрыли сведения о доходах и имуществе за 2018 год. В депрессивном дотационном регионе два народных избранника задекларировали 13 процентов годового бюджета области – почти 2,5 млрд рублей (в 2019 году собственные доходы бюджета Зауралья составили 19 млрд руб. – прим.ред.).

Их менее обеспеченные коллеги в «копилку» доходов внесли весьма «скромную» лепту – общий доход 33 депутатов Курганской областной Думы за 2018 год составил примерно 2,6 млрд рублей. Это без учета доходов жен, которые декларируют десятки миллионов рублей. К примеру, супруги депутатов Марата Исламова и Сергея Муратова, получили за год 85 млн рублей и 46 млн рублей соответственно.

Самым богатым депутатом Курганской областной Думы вновь стал владелец мясокомбната «Велес» Дмитрий Ильтяков. Его доход составляет 1 млрд 643 млн 829 тыс. рублей. По сравнению с родным братом – депутатом Госдумы РФ Александром Ильтяковым, Дмитрий выглядит Рокфеллером. Александр Ильтяков, напомним, в 2018 году официально заработал 4,8 млн рублей.

В собственности Дмитрия Ильтякова числятся 39 легковых автомобилей, 54 – грузовых, мотовездеход Ямаха, грузовой фургон, три автобуса, многочисленные прицепы, несколько снегоходов, погрузчик, бульдозер и другая техника (всего в категории «иные транспортные средства» 42 наименования), 25 земельных участков различной площади, пять жилых домов, три квартиры, склады, мясоперерабатывающий цех, железнодорожный тупик и многое другое.

Вдвое беднее Ильтякова оказался аграрий Олег Колташов, который в 2018 году получил 765 млн 932 тысячи рублей. У него всего три легковых авто, зато «иных транспортных средств», в основном вагонов, – 80 единиц. Также в собственности Колташова семь земельных участков и квартира площадью 102 «квадрата», элеватор, зерносклады, подстанция, пожарный пункт и десятки других наименований недвижимого имущества.

Очень скромно на фоне лидеров выглядит владелец ОАО НПО «Курганприбор» Сергей Муратов. Его официальный доход составил 90 млн 447 тысяч рублей (вместе с супругой – 137 млн 173 тыс. рублей). В собственности у депутата всего один земельный участок площадью 1200 квадратных метров и четыре мотоцикла. Правда, у жены Сергея Николаевича 10 участков, два жилых и один садовый дом, три квартиры, гараж, машино-место, несколько нежилых зданий, асфальтовая площадка, водозабор и множество других, необходимых любой хозяйственной женщине, вещей.

Удивляет практически «бедственное» положение депутата Марата Исламова, владельца компании «Кургансемена». В 2018 году его доход составил только 4 млн 764 тысячи рублей. Однако супруга депутата старается создать достойные условия для жизни семьи – суммарный доход Исламовых составил 89 млн 337 тысяч рублей. Пара также задекларировала недвижимость в Черногории, там у Исламовых есть земля и дом.

Доходы спикера Курганской областной думы Дмитрия Фролова тоже выглядят скромно. Председатель парламента Зауралья за год задекларировал всего 5,4 млн рублей, а его супруга – 4 копейки.

Есть в Курганской областной думе и совсем небогатые депутаты, заработавшие меньше миллиона. Их целых два – Юрий Ярушин, чей доход за 2018 год составил 810 тысяч рублей, и Татьяна Воинкова. Ее доход – 962 тысячи рублей. Причем Воинкова за год она потеряла более 50 млн рублей. В 2017 году ее доход составлял 51 млн 272 тысячи рублей, в 2016 году – 75 млн 544 тысяч рублей.

Несмотря на то, что большинство курганских депутатов имеют средние по уральским меркам для народных избранников доходы, зауральский парламент обошел по деньгам богатые ХМАО, ЯНАО и Тюменскую область, где суммы в декларациях депутатов не превышают 272 млн рублей в год (именно столько получил бывший тюменский банкир Дмитрий Горицкий).

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 30.04.19

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