Депутаты тюменской облдумы избавляются от мужей и имущества за границей

Самый бедный депутат тюменской облдумы получает в месяц 2,8 тыс. рублей. А самый богатый – больше 22 млн рублей. Таковы итоги декларационной компании. Стоит отметить, что многие парламентарии значительно «обеднели», либо сделали вид. Только пятерка самых состоятельных депутатов демонстрирует стабильную положительную динамику.

Самым богатым депутатом облдумы по-прежнему остается Дмитрий Горицкий. Бывший банкир задекларировал 271,4 млн рублей (2017 году 229,1 млн), земельные участки, жилой дом, гаражи, Porsche Cayenne Turbo S и Audi A3. При этом после ухода из «Запсибкомбанка» миллиардер Горицкий заявил «Новому Дню», что непрочь получать зарплату в думе.

На второй позиции владелец лесопромышленной компании Богдан Богославец. Список его имущества занял шесть листов. В собственности единоросса десятки земельных участков, спецтехники, жилой и нежилой недвижимости, заводы, автодороги, железнодорожные пути, автомобили и т.д. За 2018 год Богославец получил 152,5 млн рублей (в 2017 году было 110 млн рублей).

На третьем месте гендиректор «Газпром трансгаз Сургут» Игорь Иванов с 90,5 млн рублей (69,2 млн в 2017 году). Супруга Иванова задекларировала доход в 9 раз меньше. У пары множество земельных участков, квартир, автомобилей, в частности, Мерседес Benz CL500 и Porsche BOXTER, Porsche Cayenne S, Лексус RX300 и Land Rover Range Rover Sport.

Зампред думы Владимир Пискайкин в два раза увеличил свои доходы – он получил 63,5 млн рублей (в 2017 году – 27,8 млн). Среди прочего имущества у него есть земля в Германии и квартира в Болгарии. А вот доля в оздоровительном отеле в Германии из декларации исчезла.

Заместитель председателя Юрий Холманский задекларировал 37 млн рублей (33,7 млн рублей было в 2017 году). Из списка собственности депутата исчезли моторные лодки и прицеп.

Глава фракции ЕР, вице-спикер Андрей Артюхов получил в 2018 году 14,3 млн рублей (13 млн рублей в 2017 году). В его собственности есть две просторных квартиры (общая площадь более 300 кв.м.), два земельных участка, два дома, гараж и Тойота RAV4. Жена Артюхова задекларировала кроме недвижимости 2,1 млн рублей.

Глава «Ямалтрансстроя» Игорь Нак получил 18,7 млн рублей (22,1 млн рублей в 2017 году). Вся недвижимость записана на его супругу. Пара владеет несколькими земельными участками, квартирой, домами и нежилыми зданиями не только в России, но и в Германии и Австрии.

Директор «Городские электрические сети» (Нижневартовск) Юрий Елин кроме земельных участков, квартир и домов указал доход в размере 18,6 млн рублей (годом ранее – 17,3 млн).

Президент группы компаний Автоград Алексей Салмин задекларировал 16 млн рублей (в 2017 году – 23,8 млн руб.). В собственности депутата три земельных участка, дом на Кипре, газопровод и два автомобиля «Ягуар».

Председатель думы Сергей Корепанов получил доход в размере 12,7 млн рублей (12,9 млн в 2017 году). У него есть земельный участок, дом с мансардой, квартира, гараж, нежилое помещение, подвал и даже баня, а вот автомобиля нет.

Представитель «Сургутнефтегаза» Сергей Дубровин задекларировал длинный список недвижимости и 12,4 млн рублей (в 2017 году было 11,4 млн).

Председатель регионального отделения «Опоры России» Эдуард Омаров получил 12,1 млн рублей (в 2017 году было 5,2 млн рублей).

Глава комитета по государственному строительству Фуат Сайфитдинов задекларировал 11 млн рублей (11,7 млн в 2017 году). Ездит депутат на Lexus RX 200Т. В его собственности два жилых дома, квартира площадью 141 кв.м. и четыре земельных участка.

Заместитель председателя комитета по соцполитике Николй Яшкин получил 11,8 млн рублей (в 2017 году было 9,6 млн рублей). Все имущество депутата кроме 32-метровой квартиры и двух автомобилей (ВАЗ – 2109 и Шкода Кодиак), записано на жену. Женщина владеет несколькими квартирами, земельными участками и домами.

Альберт Суфианов в два раза увеличил свой доход с 5,3 млн рублей в 2017 году до 11,2 млн рублей в 2018 году.

Депутат Владимир Столяров указал в декларации 10,5 млн рублей (11,1 млн рублей в 2017 году). В списке имущества Столярова имеется квартира в Болгарии.

Зампред думы Виктор Рейн задекларировал 10,8 млн рублей (10,4 млн в 2017 году).

Еще один заместитель председателя думы Галина Резяпова обнародовала сумму в 10 млн рублей (в 2017 году – 12,6 млн рублей). Все имущество, за исключением маленькой квартиры, автомобиля Мерседес и земельного участка, записано на мужа Резяповой, который получил 26,6 млн рублей.

Глава комитета по экономической политике Инна Лосева задекларировала 9,6 млн рублей (в 2017 году – 9,8 млн). Передвигается Лосева на УАЗ 31519 и KIA MOHAVE. Также у нее есть грузовик ГАЗ-66. Сиот отметить, что из декларации Инны Лосевой пропал муж, на которого в 2017 году были записаны две квартиры в Тайланде.

В два раза упали доходы зампреда комитета по экономической политике Андрея Моргуна в 2018 году он получил 9,3 млн рублей (годом ранее – 20,4 млн).

Зампред комитета по бюджету Михаил Селюков задекларировал 8,9 млн рублей (6,4 млн рублей в 2017 было году).

Председатель комиссии по депутатской этике Владимир Нефедьев задекларировал 8,3 млн рублей (в 2017 году было 7,9 млн). У него есть пять квартир, два земельных участка, нежилое помещение и Toyota Land Cruzer.

Глава комитета по аграрным вопросам Владимир Ковин получил 8,9 млн рублей. Его зампред Юрий Конев – 7,5 млн рублей.

Председатель комитета по соцполитике Валерий Фальков задекларировал 8,6 млн рублей.

Зампред комитета по госстроительству Владимир Ульянов указал в декларации 7,9 млн рублей.

Доходы Сергея Морева упали в четыре раза, он задекларировал 7,4 млн рублей (в 2017 – почти 28 млн руб.)

От одного до шести миллионов задекларировали депутат от Ямала Николай Бабин (6,4 млн рублей), еще один представитель округа – Николай Токарчук (6,1 млн рублей) и третий ямалец – Александр Ширыкалов (5,1 млн рублей), Владимир Ермолаев (2,3 млн рублей), Артем Зайцев (5,6 млн рублей), лидер тюменских коммунистов Тамара Казанцева (6,1 млн рублей), Елена Кашкарова (4,7 илн рублей), Александр Крупин (6,4 млн рублей).

Кроме того, в числе «середнячков» – Иван Левченко (6,2 млн рублей), его декларация примечательна тем, что у его семьи нет никакого жилья и недвижимости. Также в списке – Евгений Макаренко (5,5 млн рублей), Сергей Медведев ( 6,4 млн рублей), Дмитрий Новицкий (4,2 млн рублей). Денис Садовников – представитель ЛДПР с Ямала – тоже попал в эту категорию (около 4 млн рублей) вместе с однопартийцем Глебом Трубиным (5,6 млн рублей). Сюда же можно отнести и Вячеслава Танкеева (1,6 млн рублей) и Ольгу Швецову (около 6 млн рублей).

Зампред комитета по экономической политике Сергей Романов задекларировал 3 млн рублей, зато его супруга получила 19,7 млн рублей, ее доход вырос в три раза по сравнению с 2017 годом.

Непонятно, как известный и влиятельный тюменский предприниматель Владимир Майер смог получить лишь 2,8 млн рублей. В 2017 год его доход составлял 6,3 млн рублей.

Самыми бедными депутатами могут считаться коммунист Юрий Юхневич с доходом в 207 тыс. рублей и беспартийный Алексей Аносов. Он задекларировал всего 34 тыс. рублей. Зато супруга Аносова получила доход в размере 7,6 млн рублей. Имея такую жену, депутат может вообще не работать.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 19.04.19

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