Три депутата тюменской «матрешки» попали в список Forbes

Три депутата Тюменской области и Югры попали в список «Власть и деньги» Forbes. В рейтинг богатейших госслужащих и депутатов России вошли Дмитрий Горицкий (тюменская облдума), Андрей Осадчук и Алексей Андреев (оба – депутаты думы Югры).

Депутат от «Единой России» Дмитрий Горицкий с суммарным доходом семьи в 271 млн 450 тыс. рублей занимает 54 строчку рейтинга Forbes. Отметим, что в этой сумме, очевидно, не учтена выручка экс-президента ПАО «Запсибкомбанк» от продажи акций банка группе ВТБ. По разным оценкам, доход, полученный по итогам сделки, мог составить несколько миллиардов рублей. После продажи акций и выхода из всех управляющих структур банка Горицкий заявлял, что намерен сосредоточиться на депутатской работе и делах отеля DoubleTreeby Hilton, совладельцем которого он является вместе с другим депутатом облдумы, эсером Владимиром Пискайкиным.

На 64 позиции рейтинга разместился депутат думы ХМАО, экс-депутат тюменской областной думы Андрей Осадчук. Суммарный доход семьи единоросса, строителя и руководителя инвестиционного проекта ТРЦ «Оазис Плаза» в городах Нягань и Белоярский оценивается в 241 млн 560 тыс. рублей. Его личный доход – 161,23 млн рублей. У народного избранник огромный список недвижимости (и баня, и магазин, и кафе, и коммунальные объекты) и транспорта, в том числе – спецтехники.

Сразу за Осадчуком в рейтинге стоит еще один единоросс их думы ХМАО-Югры – Алексей Андреев. Владелец ДСК «Автобан», который участвует в строительстве крупных инфраструктурных проектов стоимостью в десятки миллиардов рублей, получил в 2018 году 240 млн 440 тыс. рублей. Это на 135 млн рублей меньше, чем в 2017 году, когда Андрееву удалось заработать 375,46 млн рублей.

Примечательно, что представители самого богатого субъекта тюменской «матрешки» – Ямала – в список Forbes не попали.

Тюмень, служба информации

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