Депутат-единоросс из думы ХМАО купил квартиру в Германии

Депутаты думы ХМАО раскрыли сведения о доходах за 2018 год. Народные избранники покупают новые машины, квадроциклы и недвижимость за рубежом.

Доходы спикера думы ХМАО Бориса Хохрякова остались на уровне 2017 года – порядка 9,4 млн рублей. У него все также в собственности два авто – «Тойота Лэнд Круизер 200» и «Тойота Лэнд Круизер 80». А также – три квартиры, дом, гараж, участок и два машиноместа по 1300 «квадратов» каждое.

Зампреда думы Югры Наталья Западнова стала зарабатывать меньше – ее доход за 2018 год составил 5,7 млн рублей против 6,9 млн рублей в 2017 году. В списке имущества изменений нет – четыре квартиры и никакого транспорта.

Еще один вице-спикер окружного парламента Александр Сальников также ничего не изменил в 2018 году. У него есть автомобиль Mitsubishi Pajero, снегоход Skandic SWT 550F и автоприцеп. Его заработок – около шести млн рублей в 2018 году. Это немного выше предыдущего года. У него несколько участков – для возведения дома (около 2 тыс. «квадратов») и гаражей. А также уже готовые квартира, жилой дом и гаражи. Кстати, его супруга при небольших доходах (порядка 680 тыс. рублей) все также владеет двумя автомобилям спортивным Audi TT и кроссовером Infiniti QX 50.

Третий вице-спикер Еремей Айпин зарегистрировал по итогам 2018 года доход в 6,4 млн рублей (больше 2017 года, когда сумма была на уровне 5 млн рублей). У него в собственности две машины – Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Pajero LWB. Также у него несколько садовых участков, доля в гаражном комплексе и гараж. Своего жилья у депутата нет.

Недвижимость в Европе

Заграничная европейская недвижимость появилась у депутата Сергея Великого. Среди нескольких квартир в России – новое жилье в Германии – квартира в 115 «квадратов». Также в числе собственности – участки, гаражи, склады, машиноместа. Список транспорта депутата тоже разнообразен: автомобили Mercedes-Benz ML350, Lexus LX-570, Toyota Land Cruiser 200, Mercedes-Benz S-200, гидроциклы, катер и автоприцеп. У его супруги необычная машина в собственности – двухместный кабриолет Smart Fortwo Cabrio. При этом у нее тоже есть недвижимость за границей – на Кипре.

Г-н Великий, согласно данных с думы ХМАО, является гендиректором компании «ИНТЭК – Западная Сибирь».

Самый богатый

Доходы самого богатого югорского депутата Алексея Андреева упали на 135 млн рублей – по итогам 2018 года его заработок составил 240 млн рублей. Он владеет очень крупными земельными участками, тремя домами и автомобилями Mercedes ML-350, Infiniti FX 50.

Самый бедный

Меньше всех заработал либерал-демократ, адвокат Андрей Миляев – 2,2 млн рублей. Вместе с этим у него есть доля в квартире и автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

Единороссы

Новый внедорожник любимой марки БМВ купил в 2018 году Петр Созонов – BMW X 5. Также народный избранник приобрел себе гидроцикл BRP SPARK и прицепы. Вместе с этим депутат по-прежнему владеет машиной BMW 750 LI XDRIVE и мотоциклом BMW K1600GTL EXCLUSIVE. Г-н Созонов отчитался по итогам 2018 года о заработке в 80,9 млн рублей. Напомним, он занимает должность гендиректора «Газпром трансгаз Югорск».

По-прежнему состоятельным является депутат Анатолий Осадчук. Его доход за прошлый год – 161,2 млн рублей. У народного избранник огромный список недвижимости (и баня, и магазин, и кафе, и коммунальные объекты) и транспорта, в том числе – спецтехники.

Оппозиция

Лидер фракции ЛДПР в думе ХМАО Виктор Сысун отчитался о доходе в 2,8 млн рублей (против 2,4 в 2017 году). У него есть автомобиль Opel Antara, земельный участок и «совместная квартира» (с кем – не указано).

Глава фракции КПРФ Алексей Савинцев задекларировал 4,6 млн рублей по итогам 2018 года, это больше уровня 2017 года (3,2 млн рублей). Транспорта все также нет. В числе недвижимости – участок, дом и нежилые помещения.

Справедливоросс Михаил Сердюк тоже увеличил свои доходы до 10,1 млн рублей. У него новый автомобиль – Porsche Cayenne. Вместе с этим остались у него в собственности и две другие машины – Lexus RX300, Mercedes-Benz S-500, и автоприцепы. У депутата семь стояночных мест, дом, земля, квартиры и еще одна квартира в совместной собственности.

Напомним, ранее декларации опубликовали депутаты Заксобрания Ямала и Тюменской областной думы.

Ханты-Мансийск, служба информации

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