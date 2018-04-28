Депутаты Думы Югры могут похвастать раритетными авто, ростом доходов, магазинами и банями

Депутаты окружной думы ХМАО раскрыли сведения о доходах за 2017 год. Председатель думы Борис Хохряков заработал за год девять млн рублей. Это на два млн рублей меньше уровня 2016 года. У него два легковых автомобиля – Toyota Land Cruiser 80 и Toyota Land Cruiser 200. В собственности спикера – три квартиры, гараж и гараж-стоянка.

Заместитель председателя Наталья Западнова отчиталась о заработке в 6,9 млн рублей (против 5 млн рублей в 2016 году). У неё нет никакого транспорта. Зато в 2017 году у депутата появилось две новых квартиры, итого их стало четыре.

Другой зампред думы округа Еремей Айпин чуть снизил доходы до пяти млн рублей. Он всё также владеет двумя машинами – Mitsubishi Pajero и Mitsubishi Pajero LWB. У депутата также есть два гаража и ещё один участок для строительства гаража. Квартиры в его собственности нет, но есть четыре садовых участка.

На снегоходе ездит третий зампред думы – Александр Сальников. Его заработок составил 5,5 млн рублей, на 1,5 млн рублей меньше уровня 2016 года. Список транспорта не изменился – автомобиль Mitsubishi Pajero, снегоход Skandic SWT 550F и автоприцеп МЗСА. У него есть дом, квартира, два гаража, а также три участка – для жилищного строительства и возведения гаражей.

Самые самые

Самым бедным парламентарием Югры стал адвокат Андрей Миляев, он заработал всего 605 тыс. рублей. Это в три раза больше уровня 2016 года. При этом парламентарий по-прежнему ездит на Mercedes Benz CLS 350 и у него есть доля в квартире.

Самым богатым в думе ХМАО стал гендиректор дорожно-строительной компании «АВТОБАН» Алексей Андреев. Он по итогам года смог нарастить доходы до 375,46 млн рублей, это на 40 млн рублей больше, чем по итогам 2016 года. У него в собственности 11 участков, один жилой дом, две дачи, два подсобных помещения. Он по-прежнему владеет Mercedes ML-350 и Infiniti FX 50.

Единороссы

Также крупным владельцем транспорта и зданий является директор «АСМ Констракшн» Андрей Осадчук. Его доход составил 144,7 млн рублей. Это почти на 40 млн рублей больше уровня предыдущего года. Из легковых авто у него «Тойота REGIUS ACE», Lexus RX-450h. Далее – большой перечень спецтехники, включая мусоровоз. Список недвижимости тоже большой. В этом числе девять участков, включая землю под центральным рынком. А также – две квартиры и множество нежилых помещений, включая баню, две гостиницы, автостоянка.

Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Сергей Кочкуров сообщил о доходах в 120 млн рублей. Это на 14 млн рублей больше, чем в 2016 году. У него новый автомобиль – Toyota Land Cruiser, а также «старый» автоприцеп «ЛАВ 81012». Он также является собственником трёх земельных участков, двух квартир, гаража, жилого дома, машиноместа и объекта незавершенного строительства.

Несколько страниц занимает перечень имущества директора компании «Региональные грузоперевозки» Владислава Фоменко. Его заработок составил 106,4 млн рублей (вместо 80 млн рублей в 2016 году). У него появились новые автомобили – М20 (очевидно, раритетная «Победа») и Газ-24 (видимо, старенькая «Волга»). Из «легковушек» депутат также зарегистрировал УАЗ39094, ХАММЕР Н1, ГАЗ32213, ТОЙОТА COROLLA, ТОЙОТА LAND CRUISER PRADO, ТОЙОТА HILUX, НИССАН МУРАНО. Кроме того – серьёзный арсенал спецтехники. В числе недвижимости народного избранника – участки под крытый рынок, склад, магазин, производственные здания. Жилой дом и гараж у него также имеются.

В копилке заместителя директора ЗАО «Экос» Степана Пыталева по итогам прошедшего года – 104,6 млн рублей, прирост на 20 млн рублей по сравнению с 2016 годом. Он ездит на Mercedes-Benz GLS 63 AMG и владеет квартирой.

Единственным владельцем двухколёсного транспортного средства и поклонником немецкой марки в думе Югры является гендиректор «Газпром трансгаз Югорск» Пётр Созонов. В его собственности – машина BMW 750 LI XDRIVE и мотоцикл BMW K1600GTL EXCLUSIVE. Он заработал 63 млн рублей, это превышает уровень 2016 года на шесть млн рублей. Г-н Созонов задекларировал часть участка, жилого дома, квартиры, нежилого помещения. У него также есть гаражный бокс и ещё одна квартира.

У директора «ИНТЭК – Западная Сибирь» Сергея Великого в собственности большой список транспорта. Это автомобили Mercedes-Benz ML350, Mitsubishi L-200, Lexus LX-570, Toyota Land Cruiser 200, Mercedes-Benz S500. А также два гидроцикла, катер Monterey 184 FS и автоприцеп. В декларации он указал доход за 2017 год в 39 млн рублей. Недвижимости тоже много: пять земельных участков, четыре квартиры, пять мест для стоянки машины и одно нежилое помещение.

Гендиректор «Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь Олег Зацепин не имеет собственного жилья и недвижимости. Он заработал 18,2 млн рублей в 2017 году. Транспорт всё тот же – авто Mercedes-Benz AMG GLE, снегоболотоход и снегоход.

Другой сотрудник этой компании – заместитель гендиректора по связям с общественностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» Вячеслав Дубов отчитался о заработке в 15,7 млн рублей. Он ездит на Toyota Camry. Депутат задекларировал дачный участок, доли в трёх квартирах.

Директор компании «Новые бизнес технологии» Ринат Айсин заработал 16,9 млн рублей, это почти вдвое больше, чем по итогам 2016 года. Ни квартир, ни машин у него нет.

Много недвижимости у директора «Абсолют» Сергея Тульникова. Его доход составил 16 млн рублей (против 19,8 млн рублей по итогам 2016 года). У него в собственности две квартиры и несколько нежилых помещений, а также три земельных участка. Из транспорта депутат задекларировал автомобиль Lexus NX 200. А также грузовики и рефрижераторы.

Председатель профсоюза «Газпром трансгаз Сургут профсоюз» Олег Сазонов задекларировал 13,3 млн рублей. У него новый автомобиль – Mitsubishi Pajero. Теперь таких машин у депутата две. А также он по-прежнему владеет снегоходом Yamaha VK 540 EC. Он владеет тремя земельными участками, квартирой и гаражом.

Начальник управления экологической безопасности и природопользования ОАО «Сургутнефтегаз» Любовь Малышкина стала зарабатывать меньше, снизив доход до 12,5 млн рублей. В её собственности – два земельных участка, гостевой и дачный домики, гараж, квартира и доля в квартире. Транспорта у народной избранницы никакого нет.

Оппозиция

Коммунист Алексей Савинцев задекларировал 3,2 млн рублей по итогам 2017 года. Это немного больше, чем в предыдущем периоде. Машины как не было, так и нет. Но есть жилой дом и несколько помещений и долей в нежилых помещениях.

Руководитель фракции ЛДПР в думе ХМАО Владимир Марков сообщил о заработке в 1,8 млн рублей. Это на миллион рублей больше, чем по итогам 2016 года. Список недвижимости изменился – в нём помимо участков появилось два дома, которые раньше были у детей. Из собственности исчез прицеп, автомобиля у депутата так и не появилось.

Справедливоросс Михаил Сердюк заработал 8,4 млн рублей. В его автопарке Lexus RX300, Mercedes-Benz S-500, автоприцепы. Он владеет двумя квартирами, тремя стояночными местами, ещё одна квартира – в совместной собственности. Кроме того, у депутата есть жилой дом, участок, нежилое помещение. У его супруги автомобили, заслуживающие отдельного внимания – это двухдверное купе Bentley Continental GT и вездеход. Она заработала почти 33 млн рублей.

Зарубежная недвижимость есть только у депутата Андрея Филатова – он владеет квартирой и магазинами в Беларуси.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 28.04.18

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