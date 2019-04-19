Тюменский миллиардер Горицкий объяснил, зачем ему зарплата в облдуме

Бывший президент «Запсибкомбанка», депутат от «Единой России» Дмитрий Горицкий намерен рассмотреть вопрос о том, чтобы работать в тюменской областной думе за зарплату. Об этом сообщил «Новому Дню» сам бывший банкир.

Ранее источник «Нового Дня» сообщал, что Горицкий уже подал заявление о том, чтобы работать в облдуме на профессиональной освобожденной основе – то есть за зарплату.

Однако, Горицкий сказал, что это не так. «Заявления я не подавал. Но я намерен рассмотреть этот вопрос», – сообщил Горицкий.

Депутат подтвердил, что, если решение о предоставлении ему статуса депутата на освобожденной основе будет принято, за работу в думе будет полагаться зарплата. По словам Дмитрия Горицкого, его «заявление будет рассмотрено наряду с заявлениями коллег». Кому достанется зарплата, решит дума с помощью рейтингового голосования.

В конце 2018 года Дмитрий Горицкий продал свою долю акций «Запсибкомбанка» группе ВТБ, выручив за ценные бумаги несколько миллиардов рублей. Сам Горицкий в разговоре с «Новым Днем» отказался сообщить точную сумму сделки.

Бывший банкир объяснил, что размер зарплаты в думе для него – не главное. «Понимаете, здесь вопрос не в размере заработной платы, а в степени погруженности в работу тюменской областной думы, – сказал Горицкий. – Когда ты являешься депутатом на неосвобожденной основе (без зарплаты от думы – прим. ред.), твои контакты и, соответственно, твой потенциал более ограничены. Сейчас у меня достаточно много свободного времени, которое я бы хотел посвятить работе в областной думе. Для меня это вызов».

Согласно декларациях о доходах, средняя зарплата депутатов областной думы, работающих на профессиональной освобожденной основе, составляет около 4,5 – 5 млн рублей в год. Доход Дмитрия Горицкого в 2017 году составил 229 млн рублей.

В случае, если Горицкий получит статус депутата на освобожденной основе, ему полагается надбавка к зарплате за руководство постоянным комитетом по бюджету, налогам и финансам.

Ранее Дмитрий Горицкий заявлял, что средства, полученные им за счет продажи акций ЗСКБ, потребуются для дальнейшего развития отеля «Double tree byHilton», совладельцем которого он является.

Дмитрий Горицкий окончательно покинул «Запсибкомбанк» 18 апреля 2019 года.

Тюмень, Михаил Калянов

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