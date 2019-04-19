Сын главы ФСБ России вошел в совет директоров «Запсибкомбанка»

Дмитрий Горицкий утратил юридическую связь с «Запсибкомбанком». Экс-президент кредитной организации не вошел в новый состав совета директоров банка, его место занял Денис Бортников, сын руководителя ФСБ России Александра Бортникова.

В разговоре с корреспондентом «Нового Дня» Дмитрий Горицкий сказал: «Вчера прошло общегодовое собрание акционеров, были сформированы органы управления, в том числе совет директоров банка. Среди кандидатур, которые были избраны, мою кандидатуру вы не увидите. С 18 апреля 2018 года моя юридическая связь с «Запсибкомбанком» прервалась. А вот ментальная останется на всю жизнь».

Горицкий добавил, что не может сказать, станет ли Денис Бортников новым председателем совета директоров, отметив, что это компетенция вновь избранного органа управления банка, но подтвердил, что Бортников вошел в состав совета директоров.

Дмитрий Горицкий также объяснил, почему в начале апреля он на короткое время стал председателем совета директоров вместо Игоря Шаповалова. «Такова процедура, собрание [акционеров] кто-то должен проводить, – сказал Горицкий. – Должен быть председатель, который проведет собрание, и я его провел. К сожалению, Игорь Александрович [Шаповалов] не очень хорошо себя чувствует».

Горицкий отметил, что не намерен сосредотачиваться на остальных своих бизнес-активах (Горицкий, в частности, является совладельцем отеля «Double treeby Hilton» в Тюмени – прим. ред.) и хочет заняться своими «общественными обязанностями в качестве депутата областной думы.

Тюмень, Михаил Калянов

Тюмень. Другие новости 19.04.19

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