Дмитрий Горицкий вернулся в Запсибкомбанк

Дмитрий Горицкий избран председателем Совета директоров ПАО «Запсибкомбанк». На этом месте он сменил почетного гражданина Тюменской области и Ямала Игоря Шаповалова, которому в этом году исполняется 87 лет. Решение члены Совета директоров банка принячли единогласно.

Стоит отметить, что ранее Горицкий не рассчитывал на эту должность. Он заявлял «Новому Дню», что займет место заместителя председателя СД. Горицкий хотел работать в банке весь 2019 и, возможно, 2020 год.

Ранее «Новый День» сообщал, что в ноябре 2018 года ВТБ договорился с акционерами «Запсибкомбанка» о приобретении более 70% акций. В конце января Дмитрий Горицкий покинул должность президента банка. Эту должность занял представитель ВТБ Александр Сурин.

«Запсибкомбанк» считался семейным банком бывшего губернатора Тюменской области, нынешнего министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева. В свое время он был главой финансовой организации и, уходя в политику, сохранил за собой контроль, назначив президентом своего соратника, бизнес-партнера своего сына Павла Якушева Дмитрия Горицкого. Дмитрий Горицкий, по совместительству – депутат тюменской областной думы, вместе с аффилированными структурами владел 20,7% банка.

Тюмень, служба информации

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