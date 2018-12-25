Президент «Запсибкомбанка» Дмитрий Горицкий назвал имя своего преемника

Преемником Дмитрия Горицкого на посту президента «Запсибкомбанка» станет представитель группы ВТБ Александр Сурин. Как рассказал «Новому Дню» сам Горицкий, кандидатура Сурина внесена советом директоров «ЗСКБ» на утверждение Центробанком, но назначение произойдет только после закрытия сделки по поглощению «Запсибкомбанка» группой ВТБ. В этом случае, отметил Горицкий, Сурин станет и председателем правления банка.

– Дмитрий Юрьевич, телеграм-канал «Повестка» сообщил, что кандидатура Александра Сурина единогласно одобрена советом директоров на должность президента «Запсибкомбанка» и внесена на утверждение ЦБ РФ. Это правда?

– Действительно, совет директоров внес кандидатуру господина Сурина на согласование в качестве кандидата на должность президента «Запсибкомбанка». Есть такая процедура, которую проводит регулятор (ЦБ РФ – прим. ред.). Регулятор рассматривает кандидатуру Александра Борисовича Сурина и принимает решение, соответствует ли господин Сурин требованиям этой должности. А президентом был, есть и остается Горицкий Дмитрий Юрьевич.

– Зачем тогда нужно было выдвигать господина Сурина? Это ваш потенциальный преемник?

– Возможно, он будет президентом «Запсибкомбанка». В том случае, если сделка между «Запсибкомбанком» и группой ВТБ произойдет и будет закрыта, то безусловно новые акционеры захотят видеть в качестве председателя правления и единоличного исполнительного органа своего представителя.

– Кто такой «мистер Сурин»?

– Это человек, который достаточно давно работает в группе ВТБ. Он работал в «Банке Москвы», это эффективный топ-менеджер.

– Он имеет отношение к команде предыдущих акционеров «Запсибкомбанка» или это абсолютно новый человек?

– Это представитель группы «ВТБ».

– Если президентом «Запсибкомбанка» станет Александр Сурин, чем займетесь вы?

– Я буду так же в периметре и структуре «Запсибкомбанка». Я подтверждаю, что как минимум в течение 2019 года (не исключаю, что и в 2020 году) «Запсибкомбанк» не утратит статус юридического лица. Он будет самостоятельным юридическим лицом в составе группы ВТБ и, соответственно, Горицкий продолжит работать в совете директоров «Запсибкомбанка».

– Вы думали, чем заняться после «Запсибкомбанка»? Ходят слухи, что вы хотели бы попробовать себя в роли девелопера.

– Отнюдь нет. Сразу говорю, ко мне это не относится. Я, по крайней мере на ближайшую перспективу, как минимум полтора-два года, собираюсь находиться в периметре «Запсибкомбанка» и продолжу заниматься тем, что знаю и умею уже на протяжении не одного десятка лет.

Согласно данным из открытых источников, Александр Сурин работал во множестве российских банков до того, как пришел в группу ВТБ. Он родился 24 апреля 1962 года, окончил Московское высшее техническое училище (МВТУ) им. Баумана в 1988 году, затем – Всероссийский заочный финансово-экономический институт в 1997 году.

С 1993 года работал первым заместителем директора московского филиала Сибнефтебанка, в 1995-1998 – председатель правления АКБ «Русский национальный инвестиционный банк», затем – директор Управления ценных бумаг в Московском областном банке Сберегательного банка РФ. С 1999 года – директор Департамента казначейства, 2000-2003 – вице-президент банка «Петрокоммерц». Работал старшим вице-президентом банка «Петрокоммерц» (г. Москва) с сентября 2003 года, в дальнейшем занимал должность председателя правления регионального банка «Алемар».

Напомним, в ноябре ВТБ договорился с акционерами «Запсибкомбанка» о приобретении более 70% акций тюменского банка. По условиям соглашения, ВТБ покупает контрольный пакет, окончательный размер приобретаемой доли будет определен после обязательного предложения миноритариям о выкупе акций. Закрыть сделку стороны планируют до конца года. На вопрос «Нового Дня» о том, зачем продавать успешный прибыльный банк Дмитрий Горицкий ответил, что «необходимо смотреть вперед и оценивать свои возможности».

Тюмень, служба информации

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