ВТБ закрыл сделку по покупке «Запсибкомбанка»

Банк ВТБ завершил сделку по покупке акций тюменского «Запсибкомбанка». Сообщение о появлении лица, контролирующего эмитента, появилось 11 января в документах компании. Доля тюменского банка, приобретенная ВТБ, составляет 71,8%.

Получить комментарии у президента «Запсибкомбанка» Дмитрия Горицкого не удалось – он находится в отпуске и не отвечает на телефонные звонки. В пресс-службе банка отказались комментировать сделку, заявив, что информация о ней появится позже.

Напомним, в ноябре ВТБ договорился с акционерами «Запсибкомбанка» о приобретении более 70% акций. На вопрос «Нового Дня» о том, зачем продавать успешный прибыльный банк Дмитрий Горицкий ответил, что «необходимо смотреть вперед и оценивать свои возможности». «Запсибкомбанк» считается семейным банком бывшего губернатора Тюменской области, нынешнего министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева. В свое время он был главой финансовой организации и, уходя в политику, сохранил за собой контроль, назначив президентом своего соратника, бизнес-партнера своего сына Павла Якушева Дмитрия Горицкого (он и аффилированные с ним структуры владели 20,7% банка).

Сам Павел Якушев являлся одним из аффилированых лиц банка, у него через компанию «Сибальянс» было 4,2%. Среди владельцев также – семьи Самкаевых (6,4%), Пархоменко (10%), Палий (Роман и Любовь Палий владеют 10,5%), группа предприятий, связанных с будущим замгубернатора Эдуардом Бакиевым (9,4%), и т.д.

Тюмень, служба информации

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