Банкир Дмитрий Горицкий рассказал, зачем продает «Запсибкомбанк»

Президент ПАО «Запсибкомбанка» Дмитрий Горицкий прокомментировал соглашение о продаже более 70% акций банка, заключенное с ВТБ. В разговоре с корреспондентом «Нового Дня» он сказал, что стороны достигли принципиальных договоренностей, но сделка будет закрыта до конца года после получения всех юридических согласований.

«Во-первых. Это ФАС, во-вторых, Центробанк, в-третьих, директива правительства. После того как все предусмотренные законом согласительные процедуры пройдут, можно будет говорить о подписании договора купли-продажи», – сказал Горицкий. По его словам, все, кто владеет крупными пакетами акций «Запсибкомбанка», в том числе он сам, продают свои доли. В будущем миноритариям сделают предложение о выкупе, после чего будет определен точный пакет, который приобретет ВТБ.

На вопрос о том, зачем продавать успешный прибыльный банк Дмитрий Горицкий ответил, что «необходимо смотреть вперед и оценивать свои возможности». «Я, как один из акционеров, вижу, что будущее для «Запсиба» будет только тогда, когда мы сможем получить синергетический эффект от крепких региональных позиций и возможностей, которые предоставит крупный федеральный банк. «Запсиб» на протяжении многих лет исповедует принцип «деньги важнее прибыли», но получая в акционеры второй государственный банк страны, мы умножаем надежность и сохранность денег наших клиентов», – сказал банкир.

Предположительно до собрания акционеров в 2019 году (пройдет в апреле-мае) Горицкий останется президентом и членом Совета директоров банка. «После того, как произойдет смена права собственности, новый владелец определится с этими позициями. Если он сочтет, что моя работа востребована, это одно дело. Если предпочтет альтернативу, это тоже нормально», – резюмировал Дмитрий Горицкий.

Напомним, сегодня появилась официальная информация о продаже ПАО «Запсибкомбанк» банку ВТБ. Закрыть сделку стороны планируют до конца года. После этого будут определены шаги по дальнейшей интеграции банков, которая завершится в 2020 году, когда «Запсибкомбанк» перейдет под бренд ВТБ.

«Запсибкомбанк» считается семейным банком бывшего губернатора Тюменской области, нынешнего министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева. В свое время он был главой финансовой организации и, уходя в политику, сохранил за собой контроль, назначив президентом своего соратника, бизнес-партнера своего сына Павла Якушева Дмитрия Горицкого (он и аффилированные с ним структуры владеют 20,7% банка). Сам Павел Якушев является одним из аффилированых лиц банка, у него через компанию «Сибальянс» 4,2%. Среди владельцев также – семьи Самкаевых (6,4%), Пархоменко (10%), Палий (Роман и Любовь Палий владеют 10,5%), группа предприятий, связанных с будущим замгубернатора Эдуардом Бакиевым (9,4%), и т.д.

Тюмень, служба информации

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