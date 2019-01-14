В «Запсибкомбанке» меняют президента: полномочия Горицкого прекращают досрочно

Глава ПАО «Запсибкомбанк» Дмитрий Горицкий покидает свой пост. В ходе заседания совета директоров, которое состоится 22 января, будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий президента банка и избрании нового.

На прошлой неделе, 9 января, банк ВТБ завершил сделку по покупке акций тюменского «Запсибкомбанка». Доля тюменского банка, приобретенная ВТБ, составляет 71,8%.

Как ранее сообщал «Новый День», преемником Дмитрия Горицкого на посту президента «Запсибкомбанка» может стать представитель группы ВТБ Александр Сурин. Как рассказал «Новому Дню» сам Горицкий, кандидатура Сурина внесена советом директоров «ЗСКБ» на утверждение Центробанком.

Отвечая на вопрос о том, чем он планирует заняться после сложения полномочий, Горицкий ответил, что как минимум в течение 2019 года продолжит работать в совете директоров «Запсибкомбанка».

Напомним, в ноябре ВТБ договорился с акционерами «Запсибкомбанка» о приобретении более 70% акций. «Запсибкомбанк» считается семейным банком бывшего губернатора Тюменской области, нынешнего министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева. В свое время он был главой финансовой организации и, уходя в политику, сохранил за собой контроль, назначив президентом своего соратника, бизнес-партнера своего сына Павла Якушева Дмитрия Горицкого (он и аффилированные с ним структуры владели 20,7% банка).

Сам Павел Якушев являлся одним из аффилированых лиц банка, у него через компанию «Сибальянс» было 4,2%. Среди владельцев также – семьи Самкаевых (6,4%), Пархоменко (10%), Палий (Роман и Любовь Палий владеют 10,5%), группа предприятий, связанных с Эдуардом Бакиевым (9,4%), и т.д.

Тюмень, служба информации

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