Дмитрий Горицкий рассказал, как потратит деньги от продажи «Запсибкомбанка»

Совет директоров ПАО «Запсибкомбанк» во вторник, 22 января, соберется, чтобы отправить в отставку президента банка, депутата областной думы Дмитрия Горицкого. На его место группа ВТБ, купившая тюменскую финансовую организацию, назначит своего представителя – Александра Сурина. В интервью «Новому Дню» Дмитрий Горицкий рассказал, чем займется «после ЗСКБ», куда вложит полученные от продажи банка деньги и сколько он выручил за свои акции.

– Дмитрий Юрьевич, по итогам завтрашнего заседания совета директоров «Запсибкомбанка» вы перестанете быть президентом банка?

– Ну, я не могу говорить за совет директоров, но думаю, что да.

– Раньше вы называли другие сроки закрытия сделки и говорили, что продолжите руководить ЗСКБ весь 2019 год и, возможно, часть 2020 года. Почему ВТБ так быстро закрыл сделку и принял решение о смене президента «Запсибкомбанка»?

– В моем понимании ничего не меняется. Как я вам уже говорил, я продолжу работать в «Запсибкомбанке». Меняется только статус.

– В каком статусе вы продолжите работу?

– Заместитель председателя совета директоров.

– Кроме смены президента банка, совет директоров обсудит проведение внутреннего аудита. Это вызвано какими-то проблемами в ЗСКБ?

– Нет, ситуация плановая. Закончился финансовый год и, по требованию законодательства, выбранная нами компания должна провести аудит. Это ежегодная процедура, проводимая перед собранием акционеров. Если вы следите за изменениями экономического состояния «Запсибкомбанка», то могли видеть, что два рейтинговых агентства – «АКРА» и «Эксперт РА» подняли рейтинг ЗСКБ сразу на три ступени вверх. Это говорит о том, что финансово-экономическое состояние банка достаточно стабильно. Это существенный скачок, никогда не было такого, чтобы рейтинговые оценки банка повышались сразу на три ступени.

– Сколько вы получили от продажи акций столь стабильного и привлекательного актива? Коллеги одного из уральских СМИ называют сумму в 4 млрд рублей. Насколько она соответствует действительности?

– Эта оценка, к сожалению, абсолютно неадекватна. Сумма сделки является коммерческой информацией и не подлежит разглашению. Но она далека от тех цифр, которые озвучивают СМИ.

– Журналисты преувеличили или преуменьшили сумму?

– Преувеличили.

– Как вы распорядитесь деньгами?

– Я буду холить и лелеять те активы, которые у меня есть и те, про которые писали СМИ. Работать над тем, чтобы они давали максимальную прибыль. Эти активы требуют дополнительных инвестиций.

– И какой из активов для вас приоритетен?

– Конечно, «Хилтон» (отель Double tree by Hilton, которым Дмитрий Горицкий владеет вместе с вице-спикером тюменской областной думы, справороссом Владимиром Пискайкиным – прим. ред.). Этот бизнес требует «держать руку на пульсе», конкуренция достаточно высока. Кроме того, при всем уважении, экономика испытывает определенный стресс, в большей степени от международных санкций, чем от нашего внутреннего положения. Поэтому, чтобы активно конкурировать на этом рынке в тюменском регионе, бизнесу необходимо уделять более пристальное внимание.

– Стоит ждать еще одной реконструкции?

– Отель открылся всего три года назад после глобальной реконструкции. Соответственно, сейчас нужно работать над сервисом.

– Насколько соответствуют действительности разговоры о том, что после ухода с поста президента банка вы можете покинуть и облдуму?

– До сентября 2021 года мой статус не меняется, я как работал, так и буду работать в этом качестве.

– Примете участие в следующих выборах?

– Я член «Единой России», поэтому буду проводить консультации. Если руководство партии сочтет мою работу достаточно эффективной и даст мне возможность баллотироваться в новый состав думы, я готов рассмотреть этот вопрос.

– Но сами-то хотите быть депутатом?

– Если бы я не хотел, я бы сразу сказал: «Знаете, я собираю чемоданы и уезжаю». Я никуда не уезжаю, я по-прежнему, остаюсь в Тюменской области. Есть такая поговорка: «Где родился, там и пригодился». Вся моя судьба связана с большой Тюменской областью, и по-прежнему я себя вижу именно здесь.

– А о том, чтобы пойти в большую политику не задумывались?

– Пока не задумываюсь. Моя задача на сегодняшний день – без каких-либо катаклизмов, без революций, в плановом порядке обеспечить передачу управленческих полномочий представителю группы ВТБ. А дальше время покажет.

– После ухода из банка у вас появится больше свободного времени, как будете тратить этот ресурс?

– Я бы не оценивал эти изменения, как существенные. Потому что есть политическая и общественная нагрузка, которая лежит на моих плечах. Отказаться я не могу, есть обязательства, которые нужно выполнять.

Тюмень, служба информации

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