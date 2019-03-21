Руководители Запсибкомбанка заработали почти полмиллиарда рублей

Руководство «Запсибкомбанка» за 2018 год получило денежное вознаграждение в размере более 420 млн рублей. Об этом говорится в годовом отчете кредитной организации.

Так, шестеро членов правления ЗСКБ получили 355,9 млн рублей. Из этой суммы 66,9 млн составила зарплата, 38,7 млн рублей – оплата периода командировок, больничных отпускные и компенсация за неиспользованный отпуск. 233,8 млн рублей члены правления получили в качестве премий. На командировочные расходы (переезды, аренду жилья, суточные) ушло почти 4,5 млн рублей.

В правлении банка в течение 2018 года состояли шесть человек: президент, председатель правления, депутат областной думы Дмитрий Горицкий, четверо вице-президентов (Руслан Зиннуров, Наталья Рыкова, Андрей Сидоров и Андрей Шевелев), а также главный бухгалтер Галина Котова.

Расходы на совет директоров банка оказались существенно ниже. Члены совета получили 64,3 млн рублей. Львиная доля – 58,8 млн рублей – была выплачена в качестве вознаграждения за участие в работе органа управления банком. Еще почти 5.4 млн ушли на командировочные расходы.

Напомним, доход Дмитрия Горицкого, согласно официальной декларации в 2017 году составил 229 млн рублей. В конце 2018 года Горицкий продал свои акции «Запсибкомбанка» группе ВТБ. В разговоре с «Новым Днем» банкир отказался назвать сумму сделки, но заверил, что оценка его личной доли в 4 млрд рублей сильно завышена.

ВТБ выкупил около 80% акций ЗСКБ. Горицкий ушел с поста президента банка, в марте 2019 года стали известны новые кандидаты в состав совета директоров, среди которых нет ни одного тюменца, зато присутствует сын директора ФСБ России Александра Бортникова Денис.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 21.03.19

В Тюмени полиция поймала вора на трубе жилого дома. / Многодетные семьи Ямала не пользуются участками, которые получили от властей. / Мэр Кухарук в пять раз сократит бесплатные парковки для студентов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»