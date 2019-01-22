В «Запсибкомбанке» выбрали нового президента

Новым президентом ПАО «Запсибкомбанк» стал Александр Сурин. Такое решение принял сегодня, 22 января, совет директоров банка. Трудовой договор с Суриным заключен на три года с 23 января 2019 года. В течение месяца новый президент должен внести предложение по кандидатурам членов правления ЗСКБ.

Бывший президент банка Дмитрий Горицкий, чьи полномочия были прекращены досрочно, получит компенсацию в минимальном размере, предусмотренном ст. 279 Трудового кодекса РФ. Горицкий продолжит работать в «Запсибкомбанке» в качестве заместителя председателя совета директоров. В интервью «Новому Дню» он рассказал, когда отойдет от дел и как планирует потратить деньги, полученные от продажи акций банка.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 22.01.19

В ходе штурма задержан захватчик самолета в Ханты-Мансийске, возбуждено дело в отношении жителя Сургута (ВИДЕО). / Силовики в Югре ведут переговоры с захватчиком самолета «Аэрофлота» (ВИДЕО). / Корейцы построят в Тюмени выставочный центр и фармзавод. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»