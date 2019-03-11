Руководить «банком Якушева» будет сын директора ФСБ России

Бывший президент «Запсибкомбанка» Дмитрий Горицкий не войдет в состав нового совета директоров кредитной организации. В числе кандидатов в состав нового совета директоров – Денис Бортников, сын руководителя ФСБ России Александра Бортникова.

Согласно решению совета директоров ЗСКБ, размещенному на сайте раскрытия корпоративной информации, для утверждения на общем собрании акционеров банка предлагается семь кандидатур в новый состав совета директоров. Все они являются представителями группы ВТБ. Это Денис Бортников, Денис Братцев, Руслан Еременко, Анатолий Печатников, Александр Сурин, Петр Филиппов и Тагир Юсупов. Денис Бортников и Анатолий Печатников являются заместителями президента – председателя правления банка ВТБ.

Из семи кандидатов лишь один, нынешний президент Александр Сурин, входит в сегодняшнее правление «Запсибкомбанка».

Ранее Дмитрий Горицкий заявлял, что намерен остаться в совете директоров ЗСКБ на должности заместителя председателя. Горицкий хотел работать в банке весь 2019 и, возможно, 2020 год.

Годовое общее собрание акционеров «Запсибкомбанка» пройдет 18 апреля 2019 года в отеле «DoubleTree by Hilton». Получить комментарий Дмитрия Горицкого не удалось – экс-президент ЗСКБ не ответил на звонок по мобильному телефону и на смс.

Ранее «Новый День» сообщал, что в ноябре 2018 года ВТБ договорился с акционерами «Запсибкомбанка» о приобретении более 70% акций. На вопрос «Нового Дня» о том, зачем продавать успешный прибыльный банк Дмитрий Горицкий ответил, что «необходимо смотреть вперед и оценивать свои возможности».

«Запсибкомбанк» считался семейным банком бывшего губернатора Тюменской области, нынешнего министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева. В свое время он был главой финансовой организации и, уходя в политику, сохранил за собой контроль, назначив президентом своего соратника, бизнес-партнера своего сына Павла Якушева Дмитрия Горицкого. Дмитрий Горицкий, по совместительству – депутат тюменской областной думы, вместе с аффилированными структурами владел 20,7% банка.

Тюмень, служба информации

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