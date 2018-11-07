Банк ВТБ в Тюмени нарушал закон и ущемлял права клиентов

Банк ВТБ, собирающийся купить тюменский Запсибкомбанк», нарушает законодательство и права клиентов. Об этом заявили в региональном управлении Роспотребнадзора. В ведомство обратился с жалобой житель Тюмени, и в ходе проверки выяснилось, что кредитные договоры, заключенные финансовой организацией, содержат недопустимые условия, ущемляющие права потребителя на погашение задолженности.

В частности речь идет о праве банка в одностороннем порядке менять процентные ставки и обращать взыскания не только на заложенное, но и на иное имущество должника. Роспотребнадзор потребовал прекратить нарушение прав потребителя, однако ВТБ отказался это делать. Банк обратился в арбитражный суд Тюменской области с просьбой признать предписание управления недействительным.

Свою позицию ВТБ аргументировал тем, что процентная ставка по договору не изменялась с 2009 год, однако суд не принял это во внимание. «Указанное обстоятельство не исключает выводы о несоответствии указанного пункта договора требованиям законодательства», – говорится в решении арбитража, который отказал в удовлетворении заявленных требований. Попытка банкиров обжаловать решение в апелляции также провалилась. Штрафа ВТБ сумел избежать, поскольку между заключением кредитного договора и подачей гражданином жалобы прошло больше года.

Стоит отметить, что ВТБ регулярно попадает в поле зрения Роспотребнадзора в связи с нарушением прав потребителей. В частности, финансовая организация прописывала в договорах свое право на безакцепное списание денег со счетов клиента без его согласия, право требовать полного досрочного исполнения обязательств по ипотеке. Также банк брал с клиентов плату за оформление допсоглашений к кредитному договору.

Тюмень, служба информации

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