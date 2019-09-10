Бывший президент «Запсибкомбанка» миллиардер Горицкий станет бюджетником

Мультимиллионер, экс-президент «Запсибкомбанка» Дмитрий Горицкий будет получать зарплату как председатель комитета тюменской областной думы. Такое решение принял во вторник, 10 сентября комитет по государственному строительству и местному самоуправления облдумы.

Депутаты рассмотрели заявление Горицкого о работе председателем комитета по бюджету, налогам и финансам на постоянной освобожденной основе и проголосовали «за». Против высказался только руководитель фракции ЛДПР Глеб Трубин, предложивший оставить ставку вакантной в целях экономии денежных средств. Однако председатель комитета по госстроительству Фуат Сайфетдинов заявил, что Горицкий по закону имеет право получать зарплату на должности председателя бюджетного комитета и отказать ему дума не вправе.

«Как в русской поговорке: деньги к деньгам», – со смехом прокомментировал ситуацию вице-спикер думы от оппозиции, партнер Горицкого по бизнесу Владимир Пискайкин. «А это точно русская поговорка?», – спросил Фуат Сайфетдинов.

Как рассказал Сайфетдинов, согласно действующим нормам председатели комитетов имеют право на получение зарплаты, так же как спикер облдумы и его первый зам. Поэтому заявление Горицкого было рассмотрено в приоритетном порядке, хотя на ставку в думе претендовали еще несколько парламентариев. Теперь вопрос будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании областной думы, с этого дня Дмитрий Горицкий станет трудиться в думе на платной основе.

«Как принесет трудовую книжку, так и станет работать», – сказал Сайфетдинов.

Как писал «Новый День», минувшей зимой Дмитрий Горицкий продал свои акции «Запсибкомбанка» группе ВТБ. Горицкий являлся одним из основных акционеров кредитной организации, по неподтвержденным оценкам, озвученным в СМИ, сумма, которую банкир выручил за акции, могла превышать 4 миллиарда рублей. Сам Горицкий в разговоре с «Новым Днем» называл такую оценку сильно завышенной, но не назвал сумму сделки.

После того как Горицкий «утратил связь» с «Запсибкомбанком», стало известно о его намерении работать в областной думе, депутатом которой он является в течение нескольких созывов, на постоянной основе. Экс-банкир заявлял, что работа на профессиональной основе в областной думе позволит ему уделять больше внимания обязанностям депутата.

Отметим, что Дмитрий Горицкий остается крупным бизнесменом. В частности, он является совладельцем отеля DoubleTree by Hilton вместе с Владимиром Пискайкиным.

По данным из деклараций о доходах рядовых депутатов областной думы, работающих на постоянной основе, их зарплата составляет порядка 5 – 5,5 млн рублей в год. За работу председателем комитета полагается надбавка.

Тюмень, служба информации

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