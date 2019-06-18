ВТБ докупил акций «Запсибкомбанка» на миллиарды рублей

Банк ВТБ увеличил долю участия в «Запсибкомбанке» до 88 процентов. Об этом сообщило в документации последнее финансово-кредитное учреждение 17 июня 2019 года. Ранее банку ВТБ принадлежал пакет в 71,8 процентов акций «ЗСКБ». Доля выросла 11 июня 2019 года, говорится в материалах банка.

Банк ВТБ выкупил акции у других акционеров – почти 16,5%. В частности, ВТБ полностью выкупил долю ПАО «Амурско-Тихоокеанский банк» (8,32%) – 10 миллионов акций. Согласно данным Мосбиржи, средняя цена акций ЗСКБ – чуть ниже 103 рублей за одну акцию, таким образом, общая цена купленных ВТБ акций может составлять около 2 млрд рублей.

Как писал «Новый День», в ноябре 2018 года ВТБ договорился с акционерами «Запсибкомбанка» о приобретении более 70% акций. В конце января президент банка, депутат областной думы Дмитрий Горицкий покинул должность. В середине апреля Горицкий «утратил юридическую связь» с «Запсибкомбанком», как заявил «Новому Дню» сам экс-банкир. Экс-президент кредитной организации не вошел в новый состав совета директоров банка, его место занял Денис Бортников, сын руководителя ФСБ России Александра Бортникова.

Ранее после объявления о приобретении контрольного пакета акций, ВТБ сообщал, что после закрытия сделки будут определены шаги по дальнейшей интеграции банков, которая планируется к завершению в 2020 году, когда «Запсибкомбанк» перейдет под бренд ВТБ.

О том, с чем связана покупка нового пакета акций, на сайте ВТБ и самого «Запсибкомбанка» информации нет.

«Запсибкомбанк» считался семейным банком бывшего губернатора Тюменской области, нынешнего министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева. В свое время он был главой финансовой организации и, уходя в политику, сохранил за собой контроль, назначив президентом своего соратника, бизнес-партнера своего сына Павла Якушева Дмитрия Горицкого. Дмитрий Горицкий, по совместительству – депутат тюменской областной думы, вместе с аффилированными структурами владел 20,7% банка.

Тюмень, служба информации

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