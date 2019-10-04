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Пятница, 4 октября 2019, 09:27 мск

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Мэрия Салехарда продает акции «Запсибкомбанка» за 50 тыс.рублей

фото – «Новый день»

Мэрия Салехарда продает свои акции «Запсибкомбанка». Небольшой пакет выставлен на торги на специализированной площадке, сообщает агентство «Новый День». Цена невелика – ценные бумаги можно купить всего за 52,9 тыс. рублей. Такова начальная цена лота.

Согласно документам аукциона, доля пакета акций, которой владеет мэрия столицы Ямала – 0,002109 процента. Общее количество акций (принадлежащих муниципальному образованию) – 2 546 штук, номинальная стоимость акций – 10 рублей каждая. Аукцион проводится 1 ноября 2019 года.

О том, что пакет внесен в план приватизации, агентство «Новый День» писало в феврале 2019 года.

«Запсибкомбанк» контролируется сейчас банком ВТБ – последний выкупил 88 процентов акций тюменского финансово-кредитного учреждения.

Салехард, Тюмень, Москва, служба информации

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