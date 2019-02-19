Чиновники Салехарда продадут акции конторы, которая кормит окружное правительство

В Салехарде будут приватизированы три муниципальных предприятия, а также будут проданы акции «Запсибкомбанка» и «Салехардобщепита», которые принадлежат муниципалитету. Об этом сообщается в проекте изменений в программу приватизации столицы Ямала. Документ депутаты должны рассмотреть на ближайшей думе. Стоимость акций банка и ресторанного холдинга очень невелика, сообщает агентство «Новый День».

Согласно поправкам, которые мэрия Салехарда внесла в городскую думу, станут обществами с ограниченной ответственностью три муниципальных предприятия. Первое – «Дары Ямала» с балансовой стоимостью 54,2 млн рублей. Второе – «Полярный круг» с балансовой стоимостью 119 млн рублей. И автотранспортное предприятие с балансовой стоимостью почти 116 млн рублей. Собственником пока останется мэрия Салехарда.

Приватизировать чиновники будут акции двух компаний. Это 2,11 процентов акций «Запсибкомбанка» стоимостью 52 тыс. рублей. А также 5,16 процентов акций ресторанного холдинга «Салехардобщепит», стоимость их оценили в 81 тыс. рублей. Компания регулярно кормит правительство Ямала. В том числе, в ноябре 2018 года был заключен контракт на 2,5 млн рублей с управделами правительства ЯНАО. Компания также известна тем, что управляет кафе «Максим» в Салехарде.

Салехард, служба информации

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