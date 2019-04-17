В Салехарде дешево продают компанию, которая кормит чиновников Ямала

В Салехарде на торги выставлен муниципальный пакет акций ресторанного холдинга «Салехардобщепит». Речь идет о 5,16 процентах акций компании – это все, что осталось в собственности города. Стоимость продажи удивительно мала – всего 81 тыс. рублей. Об этом сообщается на официальном сайте торгов. Ранее агентство «Новый День» уже писало о том, что контора регулярно кормит правительство Ямала. Структура собственности бизнеса предприятия, долей в котором владеет мэрия, крайне непрозрачна. Изданию удалось выяснить, что совладельцем бизнеса до недавнего времени являлся чиновник времен первого губернатора Юрия Неелова, близкий к Иосифу Левинзону. Возможно, он и сейчас причастен к общепиту.

Что такое «Салехардобщепит»

Компания, вероятно, создавалась как координатор ресторанов, находящихся в муниципальной собственности. Сейчас «Салехардобщепит» управляет кафе «Максим», которое работает в «Полярисе».

Известно, что ей ранее принадлежал ресторан «Охота». Но его продали несколько лет назад – об этом рассказывал сам директор «Салехардобщепита» Дмитрий Терещук в 2016 году агентству «URA.RU». В рамках какой процедуры и за сколько продали заведение – неясно.

Кто владеет конторой

Компания создавалась в конце девяностых годов и периодически меняла владельцев. Последнее раскрытие информации зафиксировано в 2015 году. На тот период у мэрии Салехарда было 24,6 процента акций, также совладельцами были сам директор компании Дмитрий Терещук, Александр Холодилин и Александр Васильков. Информация о дальнейших изменениях структуры собственности разнится. Судя по информации базы данных, совладельцем «Салехардобщепит» была также компания «СПО Союз». Одним из ее учредителей является Виктор Шаговой. Это человек, хорошо известный на Ямале. Он считался членом команды прежнего вице-губернатора Ямала Иосифа Левинзона. Г-н Шаговой возглавляя департамент имущественных отношений округа в начале двухтысячных годов. Сейчас он также имеет отношение к компании «Инвестгеострой», которая является учредителей другого известного предприятия – «Нова Энергетические услуги» – подрядчика «Новатэка», который аффилирован с ним.

В 2018 году в учредительном капитале «Салехардобщепита» снова произошли какие-то изменения. Была зарегистрирована допэмиссия акций. Кто ее выкупил – неясно. Но известно, что она изменила доли участия в капитале. Кто ее одобрял, проходило ли решение через думу, согласовывала ли его общественность – неизвестно. В публичном пространстве этот вопрос не обсуждался.

В итоге у мэрии остался лишь тот самый пакет в 5,16 процентов акций. Кто и на каких основаниях получил остальную часть компании – неизвестно. Агентство направит запрос в администрацию Салехарда для получения этих сведений.

Что известно о компании сейчас

Как ранее сообщало агентство, компания кормит окружных чиновников и их гостей. У «Салехардобщепита» множество контрактов с управделами правительства Ямала. В том числе фирма проводит сервисное обслуживание приемных по одному из таких договоров, поставляя на столы чиновников сухофрукты, орехи, напитки. Последний контракт заключен буквально на днях – его сумма – 1,4 млн рублей. До этого был контракт на 2,5 млн рублей.

Контора, несмотря на то, что часть ее находится в муниципальной собственности, не ведет публичную отчетность, зарегистрирована в квартире. Однако во время продажи продавец обязан раскрыть бухгалтерские балансы, поэтому сведения о работе холдинга сегодня можно получить из них. В 2018 году, перед продажей, фирма стала убыточна – ее чистый убыток составил 12,9 млн рублей. В 2017 году у нее была чистая прибыль 13,7 млн рублей.

Согласно документам продажи, в компании числятся 18 работников. Недвижимого имущества у нее нет.

Итоги аукциона по продаже акций «Салехардобщепита» будут подведены 13 мая 2019 года.

Салехард, Юлия Фролова

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