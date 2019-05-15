В Салехарде за бесценок продали кормильца правительства

Акции ресторанного холдинга Салехарда по низкой цене купил местный ресторатор Дмитрий Терещук. Он стал приобретателем пакета акций компании «Салехардобщепит» в 5,16 процентов. Сумма сделки составила 82,6 тыс. рублей. Об этом сообщает агентство «Новый День» со ссылкой на материалы торгов. Г-н Терещук уже является соучредителем компании, таким образом после приватизации его доля участия вырастет.

Итоги аукциона были подведены во вторник, 14 мая 2019 года. Еще одним участником торгов была руководитель компании «Бургер лофт» Ирина Говорун. Но, видимо, она не планировала всерьез бороться за долю в муниципальной конторе, потому что бизнесмен не повышала цену. Цену на один шаг аукциона (то есть на 1,6 тыс. рублей) поднял только г-н Терещук.

Ранее в ответ на запрос агентства в мэрии столицы Ямала сообщали, что сейчас «Салехардобщепит» только управляет кофейней «Максим» (находится в одном здании с мэрией, в комплексе «Полярис»). Никакого собственного имущества у нее теперь нет. Низкую стоимость пакета акций там объяснили решением независимого оценщика. Вторым соучредителем «Салехардобщепита» является бизнесмен Александр Холодилин. Доли в открытом доступе найти не удалось. В официальном ответе на запрос агентства чиновники администрации Салехарда их также не раскрыли.

«Салехардобщепит» является постоянным подрядчиком правительства ЯНАО – у компании множество контрактов на обеспечение питанием официальных приемов.

Салехард, Юлия Фролова

Салехард. Другие новости 15.05.19

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