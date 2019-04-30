Власти Салехарда объяснили продажу ресторанного бизнеса по низкой цене

Администрация Салехарда все-таки отреагировала на запрос агентства «Новый День» о приватизации предприятия «Салехардобщепит». После обеда 30 апреля 2019 года в редакцию издания поступило письмо с ответами на вопросы, которые мы отправляли 19 апреля.

Согласно пояснению мэрии Салехарда, власти решили приватизировать свой пакет в 5,16 процентов в связи с тем, что деятельность заведения общепита не является профильной для муниципальной власти. В администрации не стали отвечать на вопрос о том, считают ли они цену в 81 тыс. рублей за пакет ценных бумаг справедливой. Там отметили, что эту сумму назвал «независимый оценщик» (название оценщика не указано).

По данным чиновников, сейчас «Салехардобщепит» только управляет кофейней «Максим» (находится в одном здании с мэрией, в комплексе «Полярис»). Никакого собственного имущества у нее теперь нет. В 2018 году компания взяла в лизинг автотранспорт (для каких целей, не указано). Это стало одной из причин получения убытка. Кроме того на отрицательный результат повлияли расчеты по займам и возросшая конкуренция.

Ранее агентство уже рассказывало, что крупный доход компании приносят регулярные контракты с управделами правительства Ямала.

Агентство «Новый День» также обращало внимание на то, что структура собственности и деятельность «Салехардобщепита» не является прозрачной. Неясно, какими активами владела структура в момент создания, какие в ней проходили преобразования, как менялись доли, как менялся состав учредителей.

В официальном ответе на эти вопросы администрация столицы Ямала лишь указала, что в момент создания, в 1999 году, акционерами были мэрия и компания ЗАО «Талион». Сейчас акционерами являются вместе с городом два бизнесмена: Дмитрий Терещук и Александр Холодилин (доли не указаны, в открытом доступе их также найти не удалось).

Ответ мэрии на вопрос о допэмиссии, которая произошла в 2018 году, очень неконкретный.

«Фактический объем допвыпуска акций – 3 770 штук, номинальная стоимость – 100 рублей каждая. В дополнительной эмиссии участвовали: Терещук Д.О., Холодилин А.М. Состав учредителей АО «Салехардобщепит» после эмиссии не изменился, доля муниципального образования город Салехард уменьшилась», – говорится в пояснениях городских властей.

Было ли публичное обсуждение допэмисии и приватизации – неясно до сих пор.

Салехард, служба информации

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