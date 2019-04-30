В мэрии Салехарда отказались исполнять закон о СМИ

В администрации Салехарда отказались в установленные законом сроки ответить на запрос СМИ «Новый День» о продаже доли в компании «Салехардобщепит». Ранее агентство сообщало, что чиновники столицы Ямала решили продать муниципальный пакет акций ресторанного холдинга за 81 тыс. рублей. Фирма «Салехардобщепит» примечательна тем, что кормит гостей и чиновников правительства Ямала.

Официальный запрос с вопросами о причинах продажи, изменении долей участия и развития компании был зарегистрирован в мэрии Салехарда 19 апреля 2019 года. По закону о СМИ администрация должна дать ответ в течение семи дней. Однако в канцелярии во вторник, 30 апреля, заявили, что по их правилам срок ответа еще не наступил. То же сказали в управлении имущественных отношений мэрии, сообщив, что они руководствуются собственными сроками ответов на запросы СМИ. Чиновник, который должен был подготовить ответы, сообщил в беседе с агентством, что не знает, кем установлен срок ответа и почему этот человек не знаком с законом о СМИ.

Напомним, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов предложил мэрам и чиновникам зарегистрировать страницы в соцсети, чтобы быстрее реагировать на жалобы населения и стать более открытыми. Очевидно это не помогло служащим мэрии Салехарда познакомиться с федеральными законами и наладить эффективную работу со СМИ.

Согласно статье 40 закона о СМИ, отсрочка в предоставлении запрашиваемой информации допустима, если требуемые сведения не могут быть представлены в семидневный срок. Уведомление об отсрочке вручается представителю редакции в трехдневный срок со дня получения письменного запроса информации. В уведомлении должны быть указаны: 1) причины, по которым запрашиваемая информация не может быть представлена в семидневный срок; 2) дата, к которой будет представлена запрашиваемая информация; 3) должностное лицо, установившее отсрочку; 4) дата принятия решения об отсрочке.

Агентство «Новый День» таких сообщений от мэрии Салехарда не получало.

Салехард, служба информации

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