На Ямале четыре депутата не поддержали бюджет на 2019 год

Депутаты Ямала приняли бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Проект закона не поддержали четыре человека – это число депутатов «оппозиции» в ямальской думе. Решение принято в рамках очередного заседания 22 ноября 2018 года, сообщает агентство «Новый День».

Ранее агентство «Новый День» подробно описывало параметры нового бюджета ЯНАО на 2019 год. Он бездефицитный: доходы и расходы составят 175,2 млрд рублей.

В четверг, 22 ноября, рассказывая о новом бюджете, заместитель губернатора Ямала Альбина Свинцова сделала акцент на субсидировании маршрутов водного и воздушного транспорта. Она напомнила, что округ в 2018 году в связи с допдоходами решил больше средств направить на авиабилеты (субсидии получает АТК «Ямал»). «Мы увеличили на 50 процентов финансирование по субсидируемым маршрутам. На субсидии в ближайшей перспективе направят 15 млрд. Из них шесть млрд рублей – в 2019 году, это в два раза выше уровня 2018 года», – рассказала г-жа Свинцова.

Альбина Свинцова также акцентировала внимание на том, что адресно-инвестиционная программа, которая предусматривает строительство домов, школ, офисных зданий и аэропортов – беспрецедентно большая. Общий её объём – 15 млрд рублей.

На программу «комфортная среда» потратят около трёх млрд рублей в 2019 году.

Замгубернатора в ходе своего доклада напомнила, что 14,5 млрд рублей власти Ямала отдадут в 2019 году коммунальщикам, чтобы в округе не повышались тарифы ЖКХ.

Салехард, служба информации

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