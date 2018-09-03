Депутат, подозреваемый во взятке, хочет проголосовать за губернатора Ямала

Адвокат находящегося под следствием депутата заксобрания Ямала Павла Крюкова подал ходатайство о смягчении меры наказания. Это связано с желанием г-на Крюкова присутствовать на заседании окружной думы, где будут назначать губернатора Ямала 9 сентября 2018 года. Об этом защитник Павел Симанцов сообщил в беседе с агентством «Новый День».

Заявление зарегистрировано в понедельник, 3 сентября 2018 года. Как пояснил г-н Симанцов, в ходатайстве он просит снять ограничения по мере пресечения (домашний арест), чтобы Павел Крюков мог выехать из Ноябрьска в Салехард. Дата заседания по этому заявлению ещё не назначена. Возможно, она будет известна в конце недели.

«Павел Крюков является депутатом заксобрания и хотел бы исполнить свои обязанности. Мандата его никто не лишал, значит, он может принимать участие в работе окружной думы. Мы попросили смягчить меру пресечения на три дня – этого должно быть достаточно, чтобы успеть вылететь в Салехард, побывать на заседании и вернуться обратно», – пояснил защитник. В июле он говорил, что его подзащитный ещё не принял решение о работе в рамках заседаний заксобрания.

Решение о новой мере пресечения для Павла Крюкова было принято 31 июля 2018 года – его отпустили из-под стражи под домашний арест. Сейчас известно о возбуждении двух уголовных дел в отношении народного избранника. Они связаны с его работой на посту главы градообразующего предприятия «Газпромнефть – Ноябрьскнефтегаз».

Ноябрьск, служба информации

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