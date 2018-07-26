В отношении обвиняемого во взятке депутата заксобрания Ямала возбуждено ещё одно дело

В отношении бывшего директора «Газпромнефть Ноябрьскнефтегаз» Павла Крюкова возбуждено ещё одно уголовное дело. Как сообщил собеседник агентства «Новый День», знакомый с ситуацией, речь в новых материалах, вероятно, идёт о хищении нескольких десятков млн рублей. «Скорее всего, средства были выведены по фиктивным договорам с подрядчиками», – рассказывает собеседник. Из собственных источников агентству известно, что контракты касались не основной деятельности компании, то есть работы не были связаны с освоением месторождений.

В пресс-службе следственного управления СК Ямала, которое расследует первое дело в отношении г-на Крюкова, агентству «Новый День» сообщили, что дело возбуждено по части 4. статьи 159 УК РФ (мошеннические действия, совершённые группой лиц с использованием служебного положения в крупном размере). «В апреле 2016 года он, являясь президентом некоммерческой спортивной организации, заключил договор с коммерческой организацией на 60 млн рублей. В действительности компания никаких работ не выполняла, но деньги по контрактам были перечислены», – рассказали в следственном управлении СК Ямала.

Напомним, Павла Крюкова задержали 17 ноября 2017 года – он стал фигурантом уголовного дела о коммерческом подкупе. Согласно фабуле расследования, бывший директор крупного промышленного предприятия получил часть взятки через посредника от одного из коммерсантов. У Павла Крюкова обнаружили 1,2 млн рублей. Ещё одним фигурантом расследования является замначальник Северо-Уральского управления Ростехнадзора Реваз Порфиров. Силовики считают, что он мог выступать посредником. Также в деле, судя по всему, фигурирует фамилия и самого коммерсанта. Это бывший управляющий компании «Нафтагаз-Бурение» Мушфиг Байрамов. И Крюков, и Порфиров, находились под стражей с момента задержания. Однако несколько дней назад суд решил изменить меру пресечения и из СИЗО обвиняемых перевели на домашний арест.

Заставит ли новое уголовное дело ходатайствовать силовиков о новом заключении под стражу Павла Крюкова – пока неясно.

Отметим, он до сих пор является депутатом заксобрания Ямала – его не лишили мандата после возбуждения уголовного дела.

Ноябрьск, служба информации

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