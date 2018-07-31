Депутата Заксобрания Ямала снова отпустили домой из-под стражи

Во вторник, 31 июля, в Ноябрьске состоялся суд по избранию меры пресечения для экс-главы компании «Газпромнефть Ноябрьскнефтегаз» Павла Крюкова. Его 29 июля задержали на 48 часов в связи с возбуждением второго уголовного дела. Дело возбуждено по статье мошенничество. Оно расследуется параллельно с первым делом о взятке, в связи с которым Павел Крюков находился под домашним арестом.

«Суд сегодня отказал в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу по новому уголовному делу», – рассказал в беседе с агентством «Новый День» адвокат г-на Крюкова Павел Симанцов.

Второе уголовное дело связано с деятельностью некоммерческой спортивной организации, учредителем которой является профсоюз «Ноябрьскнефтегаза». Компания Павла Крюкова, по версии следствия, заказала информационные услуги у этой некоммерческой организации. Та, в свою очередь, привлекла субподрядчика. Субподрядчик работы не выполнил, но деньги, судя по всему, в полном объёме получил. Вторым участником этого уголовного дела, по предварительным данным, выступает представитель некоммерческой спортивной организации.

Первый раз Павел Крюков был задержан 17 ноября 2017 года в связи с подозрением в получении взятки. Силовики подозревают, что деньги ему передавал бывший управляющий компании ООО «Нафтагаз-Бурение» Мушфиг Байрамов, который сейчас в розыске. А посредником выступал замначальник Северо-Уральского управления Ростехнадзора Реваз Порфиров. Павла Крюкова долгое время содержали под стражей, но в июле 2018 года выпустили – ему изменили меру пресечения на домашний арест.

Ноябрьск, служба информации

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