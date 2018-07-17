Экс-глава нефтяной компании на Ямале, обвиняемый в коррупции, вышел из СИЗО. Другой фигурант – в розыске

На Ямале домой из СИЗО отпущены экс-глава «Газпромнефть Ноябрьскнефтегаз» Павел Крюков и второй фигурант уголовного дела – замначальник Северо-Уральского управления Ростехнадзора Реваз Порфиров. Суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Решение принято во вторник, 17 июля 2018 года. Об этом агентству «Новый День» сообщил собеседник в правоохранительных органах.

Поводом для изменения меры пресечения стало состояние здоровья Павла Крюкова и низкая эффективность расследования уголовного дела, пояснил собеседник агентства.

Павла Крюкова задержали в ноябре 2017 года. Следствие подозревает, что он получил взятку. В рамках задержания у него обнаружили 1,2 млн рублей, но, по версии силовиков, это лишь часть суммы, которая могла достиггать 21 млн рублей. Чиновник Реваз Порфиров, полагают следователи, выступал в качестве посредника при передаче взятки. Ещё одним участником уголовного дела, по данным агентства «Новый День», является компания ООО «Нафтагаз-Бурение» и её управляющий г-н Байрамов. Именно он, судя по всему, передавал деньги г-ну Крюкову. Сейчас он находится в международном розыске, рассказал собеседник.

Изначально г-на Крюкова поместили в СИЗО, так как силовики подозревали, что он может скрыться за границей, в том числе на Украине, где у него есть жильё. Также суд арестовал его недвидимость в Санкт-Петербурге.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 17.07.18

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