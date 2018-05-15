На Ямале решают, что делать с фигурантами громкого дела о взятках в дочке «Газпрома»

В Салехарде суд продлил срок содержания под стражей одному из участников резонансного расследования о взятках в дочке «Газпрома» – замначальнику Северо-Уральского управления Ростехнадзора Ревазу Порфирову. Решение принято во вторник, 15 мая, сообщил агентству «Новый день» источник в силовых структурах.

Чиновник Реваз Порфиров, согласно материалам уголовного дела, является посредником при получении взятки бывшим главой компании «Газпромнефть – Ноябрьскнефтегаз» Павлом Крюковым. Деньги за содействие в заключении контракта отдавал глава одной из подрядных организаций Нового Уренгоя.

Сам г-н Крюков находится сейчас в СИЗО и также ожидает решения по мере пресечения. Заседание суда по этому вопросу состоится 16 мая 2018 года.

Фигурантов уголовного дела задержали 17 ноября 2017 года в Ноябрьске. У главы нефтегазовой компании обнаружили 1,2 млн рублей. Следствие предполагает, что это лишь часть денег, которые получил от коммерсантов Павел Крюков за длительный период времени – с 2016 года. Ранее источник агентства в силовых структурах называл общую цифру предполагаемого коммерческого подкупа – 19 млн рублей.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 15.05.18

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