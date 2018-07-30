Ямальского депутата заксобрания, обвиняемого во взятке, задержали повторно

Экс-директора «Газпромнефть Ноябрьскнефтегаз» Павла Крюкова, который находился по домашним арестом в Ноябрьске, задержали повторно. На этот раз в связи с возбуждением второго уголовного дела по статье «мошенничество», о котором агентство «Новый День» рассказывало ранее. Задержание произошло 29 июля в воскресенье. «Моего подзащитного задержали на 48 часов. В течение этого времени будет либо избрана новая мера пресечения, если следователь будет ходатайствовать о заключении под стражу, либо Павла Крюкова отпустят домой. Задержание произошло без адвоката. Обвинение не предъявлено», – рассказал агентству «Новый День» адвокат г-на Крюкова Филипп Симанцов.

Второе уголовное дело в отношении Павла Крюкова возбуждено в июле 2018 года. По версии следствия, бывший директор «Газпромнефть Ноябрьскнефтегаз» являлся президентом некоммерческой спортивной организации и заключил договор с коммерческой компанией на 60 млн рублей. Работы не были связаны с добычей нефти и газа. В действительности подрядчик ничего не делал. Средства, по версии силовиков, были выведены.

Первое уголовное дело в отношении Павла Крюкова связано со взяткой. Его задержали 17 ноября 2017 года по подозрению в получении средств от коммерсанта. 17 июля по решению суда его отпустили из СИЗО под домашний арест. Вместе с главой градообразующего предприятия Ноябрьска в деле фигурирует предполагаемый посредник – замначальника Северо-Уральского управления Ростехнадзора Реваз Порфиров. А взяткодателем, по неофициальным данным агентства, является бывший управляющий компании «Нафтагаз-Бурение» Мушфиг Байрамов, находящийся в розыске.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 27.07.18

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