Подозреваемому в двух коррупционных преступлениях депутату Ямала не разрешили проголосовать за губернатора

Депутат Заксобрания Ямала, экс-глава «Газпромнефть Ноябрьскнефтегаз» Павел Крюков не сможет приехать на заседание думы 9 сентября 2018 года. Суд отказал в рассмотрении ходатайства его адвоката Филиппа Симанцова. Защитник просил отпустить подследственного народного избранника на заседание, где будут назначать губернатора Ямала.

Как сообщил г-н Симанцов в беседе с агентством «Новый День», он ещё не видел полного текста решения и не знает, в связи с чем принято отрицательное решение.

Как пояснили в пресс-службе заксобрания Ямала, на 9 сентября назначен только один вопрос – это голосование за кандидатов в губернаторы.

Павел Крюков является фигурантом уже двух уголовных дел. Одно из них возбуждено осенью 2017 года по факту коррупционного преступления. В рамках задержания у главы предприятия обнаружили 1,2 млн рублей, но, по версии силовиков, это лишь часть суммы коммерческого подкупа, которая могла достигать 19 млн рублей. Второе возбуждено летом 2018 года в связи с выводом средств через некоммерческую компанию, связанную с предприятием «Ноябрьскнефтегаз».

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 05.09.18

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