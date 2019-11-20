Подследственный депутат заксобрания Ямала вернулся в публичную политику

Депутат заксобрания Ямала Павел Крюков, вокруг которого разворачивается неоднозначная история с уголовными делами, вернулся в публичную политику. Парламентарий провел прием граждан в Ноябрьске, в приемной местного отделения «Единой России» в среду, 20 ноября 2019 года. Депутат долгое время находился под домашним арестом, он также провел некоторое время в СИЗО в связи с расследованием.

Появление г-на Крюкова в публичной повестке вызвало резонанс и горячие обсуждения в соцсетях. Собеседник агентства «Новый День» не исключил, что депутат может принять участие в избирательной кампании-2020. В следующем году жители Ямала изберут новый состав окружной думы.

Из публичной политики г-н Крюков вынужден был уйти в 2017 году – в отношении него было возбуждено уголовное дело по став котором г-н Крюков стал фигурантом. Примечательно, что несмотря на громкое расследование г-на Крюкова не лишили мандата окружного депутата. Правда, ему пришлось уйти с поста главы «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

За время следствия адвокаты г-на Крюкова несколько раз пытались добиться того, чтобы бывший нефтяной генерал посещал заседания окружной думы. Но эти попытки не увенчались успехом. Суд не разрешил.

Уголовные дела в отношении него еще не окончены.

Салехард, Ноябрьск, служба информации

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